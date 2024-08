"Podría seguir": Colegio de Profesores no descarta que el paro se extienda si es que no hay respuestas

07 ag. 2024 - 14:29 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles inició el paro nacional de 24 horas que fue convocado por el Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, en protesta ante hechos de violencia que han sufrido los funcionarios en distintos establecimientos educacionales. La instancia está enmarcada bajo las consignas de "no más agobio laboral", "no más acoso", "no más maltrato" y "no más agresiones".

Si bien el paro está contemplado para una sola jornada, el presidente del gremio de los docentes, Mario Aguilar, enfatizó en que la movilización podría extenderse si no se resuelven las demandas.

¿Qué dijo Mario Aguilar?

Luego del inicio del recorrido, que partió a las 10:00 horas en Plaza Italia, los profesores marcharon por la vereda sur de la Alameda hasta llegar al escenario de Los Héroes.

Durante el transcurso, Aguilar abordó la convocatoria y afirmó que la movilización del gremio podría extenderse si no se resuelven los problemas. "Si el problema sigue intacto y no se ataca de verdad, por supuesto que podría seguir. Nosotros esperamos no tener que volver a salir a las calles, eso va a ser así si es que efectivamente nuestro problema es la prioridad de las políticas educativas", sentenció Mario Aguilar, según consignó Emol.

El presidente del Colegio de Profesores y Profesoras afirmó que solo en la región Metropolitana se movilizaron más de 30 mil docentes.

"Todavía confiamos en que la palabra del Presidente de la República tenga algún valor"

Por otro lado, Mario Aguilar se dirigió al Presidente Boric y lo instó a cumplir sus promesas pendientes en la materia.

"Presidente, usted prometió resolver el problema de la deuda histórica. Han pasado dos años y medio de gobierno y no se ha cumplido. Estamos esperando. Presidente, cumpla su palabra de que la deuda histórica va a ser reparada. Todavía confiamos en que la palabra del Presidente de la República tenga algún valor", señaló Aguilar.

Por último, el presidente del gremio volvió a dirigirse al mandatario y recalcó que "no se olvide que usted se hizo conocido, líder, se forjó al alero de la lucha por la educación. Por estas mismas calles marchamos juntos. No se sienta cómodo y bien en el poder. No olvide su origen".

