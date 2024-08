Cuidadora de bebé que murió en guardería informal de Estación Central quedó en libertad, pero como imputada

07 ag. 2024 - 11:31 hrs.

¿Qué pasó?

En libertad, pero como imputada, quedó la mujer que mantenía una guardería ilegal en la cual perdió la vida un bebé de ocho meses, la tarde del pasado martes, en la comuna de Estación Central.

La acusada, 42 años y de nacionalidad chilena, estuvo detenida en la Brigada de Homicidios de la PDI, hasta que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte resolvió dejarla apercibida.

Los detalles del fatal episodio

Según la investigación, la mujer tenía a su cuidado a diez niños en su domicilio de avenida 5 de abril, donde cerca de las 12:00 horas dejó durmiendo boca abajo al lactante, a quien más tarde encontró sin signos vitales.



Por el momento, la Brigada de Homicidios y la Fiscalía investigan las circunstancias de la muerte del bebé y si hubo algún delito en específico detrás de la tragedia.

Imagen referencial / Aton

En este sentido, y dependiendo de los resultados de la indagatoria, en las próximas horas se podría formalizar a la acusada.

¿Qué ocurrió con los otros niños?

De acuerdo a la información reunida hasta el momento por los policías, los padres del lactante fallecido son de nacionalidad dominicana y el bebé habría fallecido por un paro cardiaco causado por asfixia.

Por su parte, Rosa Gomera, abuela de la guagua que perdió la vida, expresó que "sea donde sea, ella (la mujer acusada) me va a tener que dar la cara, porque esto no se va a quedar así. Su muerte no se va a quedar impune".

Los otros niños que estaban en el lugar fueron entregados a sus padres y no se informó de afectaciones a su salud.

Todo sobre Noticias Chile