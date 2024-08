"Su muerte no va a quedar impune": Habla abuela de bebé muerto en guardería ilegal de Estación Central

06 ag. 2024 - 18:01 hrs.

¿Qué pasó?

La abuela del lactante de nueve meses que este martes falleció en una guardería clandestina de Estación Central, en la Región Metropolitana, criticó severamente el actuar de la cuidadora a cargo.

"Su muerte no se va a quedar impune"

Rosa Gomera, abuela del menor, señaló que "a ella le pagaban, no lo hacía gratis. A ella le pagaban por el cuidado de los niños, entonces si ella sabe que no podía cuidar a más de cinco, no cojas a diez".

En la instancia, advirtió que "sea donde sea, ella me va a tener que dar la cara, porque esto no se va a quedar así. Su muerte no se va a quedar impune".

Según relató la mujer, su nieto ingresó a la guardería ilegal el 20 de mayo. En el último tiempo ella notó un comportamiento que no era habitual en él.

Meganoticias

"Yo muchas veces le pregunté a la madre del niño y ella me decía 'yo lo encuentro en el coche, a veces el niño llora'. Y el niño no lloraba, no lloraba", manifestó.

"Incluso ayer le pregunté y me dijo que antes de ayer el niño estaba llorando. Entonces no entiendo por qué el niño lloraba, si el niño no lloraba", añadió Rosa.

Finalmente, aseguró que lo ocurrido se debió a una desatención: "¿Hoy desde la 12 del día lo acuesta y a las 13:30 horas se da cuenta de que el niño está muerto? Entonces hay negligencia".