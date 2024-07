"Tengo el trámite de abril": El reclamo de ciudadanos venezolanos en Chile ante suspensión de trámites en la embajada

30 jul. 2024 - 10:01 hrs.

El embajador de Venezuela en Chile salió rumbo al aeropuerto el lunes por orden de Nicolás Maduro, tras las elecciones del fin de semana en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó vencedor al líder venezolano.

En este contexto, la propia embajada emitió un comunicado señalando que no se efectuarán trámites en el recinto ubicado en Bustos con Pedro de Valdivia, en Providencia.

"La embajada suspende todos los trámites, por lo que citas de retiro de pasaportes, visas y documentos de viaje no serán procesados... Los documentos tramitados hasta el jueves 25 de julio serán enviados mediante envío express por la empresa Solvenex", indica el escrito.

La salida del embajador y de la misión diplomática en Chile ocurre luego de que Maduro expulsara a los representantes de los gobiernos que no reconocieron inmediatamente su triunfo en los comicios. En el caso de Chile, el Presidente Gabriel Boric dijo que su Gobierno no reconocerá "ningún resultado que no sea verificable".



Un ciudadano venezolano reclamando en las afueras de la embajada

La reacción de los ciudadanos venezolanos

La suspensión de trámites generó problemas para los ciudadanos venezolanos en Chile, ya que muchos de ellos tenían horas agendadas para este martes, habiendo pagado cientos de dólares, por ejemplo, para obtener el pasaporte de ese país.

El matinal "Mucho Gusto" llegó hasta el inmueble esta mañana y dejó en evidencia el resguardo policial que había hasta las 08:30 de esta mañana.

Una mujer que hacía fila en las afueras de la embajada manifestó su preocupación y remarcó que estaba "sin ninguna respuesta aún".

Por otro lado, un hombre que también esperaba en las afueras afirmó: "Yo tengo el trámite de abril. Tuve que esperar más de tres meses para realizarlo y apartar el tiempo, llegar hasta acá".

"Es triste llegar a estas instancias y que no seamos atendidos. Hay muchos que para poder hacer el trámite tenemos que llegar a la medianoche acá para ser atendidos. Esto es debido a la gran población que existe acá en Santiago", sostuvo.

"Hay personas que necesitan un salvoconducto para salir del país"

Pese al comunicado, el ciudadano venezolano acusó que "nadie nos ha dado una información concisa, que es lo que estamos esperando hoy acá, que se nos pueda atender. Hay personas que necesitan un salvoconducto para salir del país".

Carabineros que estaba en el sector, por su parte, aseguró no tener información de la sede diplomática y que solo estaba efecuando servicios preventivos para el resguardo del recinto.

