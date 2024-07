Venezuela exige la salida del personal diplomático chileno desde su territorio tras no reconocer triunfo de Maduro

29 jul. 2024 - 16:49 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes el gobierno de Venezuela exigió la salida del personal diplomático chileno desde su territorio, luego que Chile no reconociera el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del día domingo.

Además, el canciller Yvan Gil también anunció que Venezuela retirará a todo su personal diplomático en la misión de Chile y otros países de la región.

¿Qué dijo el gobierno venezolano?

"La República Bolivariana de Venezuela expresa su más firme rechazo ante las injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha, subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional", detalla el comunicado compartido por Gil en su cuenta de X (Twitter).

El documento agrega que "tratando de reeditar el fracasado y derrotado Grupo de Lima", estos gobiernos "pretenden desconocer los resultados electorales de los Comicios Presidenciales efectuados este domingo 28 de julio de 2024".

Nicolás Maduro y Gabriel Boric (AFP/Aton)

"Ante este nefasto precedente que atenta contra nuestra soberanía nacional", el gobierno venezolano "decide retirar a todo el personal diplomático de las misiones en; Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay".

"Al tiempo, de exigir a estos gobiernos el retiro de manera inmediata de sus representantes en territorio venezolano", anuncia también el comunicado.

"El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela se reserva todas las acciones legales y políticas para hacer respetar, preservar y defender nuestro derecho inalienable a la autodeterminación", dicen.

"Somos contrarios a todos los pronunciamientos injerencistas y de asedio con los que, en forma reiterada, se intenta desconocer la voluntad del Pueblo Venezolano", cierra el comunicado del gobierno de Venezuela.

#Comunicado 📢 Venezuela expresa su más firme rechazo ante las injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha, subordinados a Washington y comprometidos abiertamente con los más sórdidos postulados ideológicos del fascismo internacional, tratando… pic.twitter.com/l0dAaNSnEA — Yvan Gil (@yvangil) July 29, 2024

Chile desconoce triunfo de Maduro

A través del propio Presidente de la República, Gabriel Boric, el Gobierno señaló que Chile no reconocerá "ningún resultado que no sea verificable".

"El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio", escribió el mandatario en X.

"Exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable", añadió Boric durante la madrugada de este lunes.

El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores… — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) July 29, 2024

Todo sobre Venezuela