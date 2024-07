Gobierno "condena enérgicamente" expulsión de diplomáticos chilenos en Venezuela tras no reconocer triunfo de Maduro

29 jul. 2024 - 22:23 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este lunes el Gobierno respondió a las autoridades de Venezuela tras la expulsión de los diplomáticos chilenos en ese país, luego de que nuestro país no reconociera el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del domingo.

Chile condena expulsión de diplomáticos

"El Gobierno de Chile condena enérgicamente la medida adoptada por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de exigir el retiro del personal diplomático chileno de territorio venezolano y ordenar lo propio respecto de sus funcionarios acreditados en Chile", dice un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Cancillería sostuvo además que "esta inédita medida es preocupante porque es un síntoma más de la difícil situación que se está viviendo en ese país e implica dejar en abandono a los más de 700.000 venezolanos y venezolanas que actualmente viven en Chile".

"Lo anterior, pese a su gravedad, no va a distraer la atención de Chile respecto de lo fundamental, que es el respeto de la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas de las recientes elecciones", añade la declaración.

Nicolás Maduro y Gabriel Boric (AFP/Aton)

El comunicado termina expresando que "Chile continuará abogando porque los resultados electorales se conozcan y se respeten, y agotará todas las instancias diplomáticas que avancen en esa dirección".

Chile no reconoce resultados de la elección

La medida tomada por Venezuela se da luego de la declaración del Presidente Gabriel Boric a nombre del Gobierno, señalando que Chile no reconocerá "ningún resultado que no sea verificable".

"El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio", escribió el mandatario en X (Twitter).

"Exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable", añadió Boric durante la madrugada de este lunes.

