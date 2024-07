"Queremos cadena perpetua para este chacal": La solicitud del padre de Daniela Olate tras su asesinato

24 jul. 2024 - 18:23 hrs.

¿Qué pasó?

Familiares de Daniela Olate, joven de 23 años asesinada el pasado 17 de julio en Florida, región del Biobío, se refirió a la prisión preventiva que recibió el único imputado en el caso: José Eduardo Morales Morales.

Cabe recordar que durante este miércoles, el Juzgado de Garantía de Florida dejó en prisión preventiva por cuatro meses a Morales, imputado por el asesinato.

Morales fue detenido la madrugada del pasado domingo y cumplirá la medida cautelar en el Complejo Penitenciario Biobío mientras se investiga su responsabilidad por el delito de "femicidio no íntimo".



¿Qué dijo el papá de Daniela Olate?

Luis Olate, padre de Daniela, conversó con Meganoticias hace unos días y catalogó al asesino de su hijo como "un chacal", denominación que volvió a utilizar luego de la reciente audiencia de formalización.

Varias personas se reunieron para pedir justicia por Daniela Olate

"Estamos muy adoloridos por este caso. Mantengo mis palabras de que es un chacal, porque no es un enfermo de mente sino un chacal", aseguró el padre de la víctima.

Luis aseguró que confiaba en que los tribunales realizarán su trabajo y expuso que "en este momento estamos pidiendo justicia para mi hija porque se hirió mucho a una familia, (el asesino) nos robó una parte de nuestro corazón. Lo que queremos es cadena perpetua para este chacal, sin ningún beneficio".

"Él tenía el asesinato planificado"

Además de solicitar cadena perpetua, Luis Olate comentó que "él (imputado) tenía el asesinato planificado, no podría haber estado haciendo daño de un segundo a otro. Venía de tiempo planificando esto".

No obstante, Olate aclaró que no conocía al detenido, misma versión que mantiene la Fiscalía, que asegura que la víctima y el imputado no se conocían. La teoría de la fiscal Carla Hernández es que, en principio, el objetivo del imputado "era realizar alguna acción sexual con la víctima".

Todo sobre Policial