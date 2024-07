"Es un chacal el que hizo esto": El crudo relato del padre de Daniela Olate, la joven hallada sin vida en Florida

19 jul. 2024 - 09:24 hrs.

Durante la noche del jueves 18 de julio se realizó una emotiva velatón en la Villa San Jorge, sector en el que residía Daniela Olate, la joven de 23 años que fue encontrada sin vida en Florida, comuna de la región del Biobío.

Su rastro se había perdido el martes, tras presuntamente subirse al vehículo de un desconocido que la trasladaría hasta Concepción —las sospechas son porque Daniela alcanzó a enviarle un mensaje de WhatsApp a su hermana, avisándole que un hombre se ofreció a llevarla.

Sin embargo, nunca llegó a destino, pues su cuerpo fue encontrado al día siguiente en un predio forestal, con lesiones atribuibles a terceras personas.

Entre los participantes de la velatón estaba su padre, Luis Olate, quien además de exigir justicia por el asesinato de su hija, expresó duras palabras contra la persona que resulte responsable por este crimen, cuya identidad y paradero permanecen desconocidos.

Daniela Olate (Facebook)

"Es un chacal el que hizo esto"

El progenitor detalló que su hija, ese martes, avisó que iba de regreso hacia su hogar en Concepción y pidió que le dejaran almuerzo. Después no se supo más de ella y no recibió ninguna llamada más, hasta que le fue notificado el hallazgo de sus restos.

"Queremos justicia y esto no puede quedar impune. No es un enfermo de mente, es un chacal el que hizo esto. Así como lo hizo con nuestra hija, lo puede hacer con otra persona. No puede andar suelto por el mundo. Tienen que atraparlo y que pague por lo que hizo", exigió Luis.

Siguiendo la misma línea, en representación de los vecinos, habló Helia Parra, dirigenta de la Villa San Jorge: "En 30 años nunca habíamos sufrido algo así en nuestro sector y lo peor es que tenemos un asesino suelto".

"Cuando nos enteramos de la desaparición, pensamos lo peor, porque la Dani era una niña muy tranquila, muy buena y que no le hacía daño a nadie. Vamos a pedir justicia por ella hasta que encuentren al culpable, porque todos corren peligro", declaró la mujer a La Estrella de Concepción.

Según Parra, pese al desafortunado desenlace que tuvo, no resulta extraño que Olate haya abordado el auto de una persona que no conocía: "Para los que vivimos en zonas rurales es común que automovilistas nos ayuden con traslados y también somos muy confiados".

Imagen referencial (Aton)

¿Quién era Daniela Olate?

Cuando el cuerpo de su hija fue encontrado, Luis Olate había dicho que "no se merecía esta muerte, era una niña muy alegre. Ella terminó sus estudios, su práctica, feliz, contenta (…) Estaba descansando para después retomar su trabajo. El fin de semana fuimos a comprar a la pulpería y ella me decía, 'papá, yo cuando llegue a trabajar vamos a comprar la pulpería'. 'Ya, hija', le decía yo".

"Tenía montones de sueños. Ella me decía: 'papá, cuando empiece a trabajar, voy a juntar platita, voy a comprarme un departamento para vivir. Voy a tener mi casita. Y después vamos a comprar un autito para salir con mi mamita, con usted'", agregó el dolido familiar.

Cabe destacar que la joven había estudiado Técnico en Laboratorio Clínico en la Universidad de Concepción y trabajaba en un mall los fines de semana.