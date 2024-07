"Fue a dejarle medicamentos a su abuelita y encontró la muerte": Dramático relato de padre de joven asesinada en Florida

18 jul. 2024 - 13:36 hrs.

La familia de Daniela Olate Venegas, joven de 23 años que fue hallada sin vida en la comuna de Florida, región del Biobío, entregó detalles sobre lo último que se supo de ella antes de desaparecer.

Además, se refirió a su personalidad positiva, la relación que tenía con sus padres y cuáles eran sus objetivos profesionales tras finalizar sus estudios.

"Fue a dejarle medicamentos a su abuelita y encontró la muerte"

"Era muy alegre, muy tranquila, muy estudiosa", comentó el padre de Daniela, Luis Olate, visiblemente afectado por lo ocurrido, al punto de asegurar que estaba "sin palabras".

"Ella solo estaba descansado para buscarse un trabajo en lo que había estudiado y salir adelante. Tenía muchos proyectos, muchos proyectos en su mente", agregó.

Meganoticias

Cabe destacar que Daniela había estudiado Técnico en Laboratorio Clínico y trabajaba en un mall los fines de semana.

Según Luis, la joven tenía por objetivo trabajar para comprarse un departamento, y después "comprarse un auto y salir con su familia, con su mamá, que para ella era lo primordial, porque le hemos dado todo".

"Era una niña muy alegre de 23 años, jovencita, y no se merecía esa muerte", expresó su padre, añadiendo que todo ocurrió luego de una petición de su esposa. "Le pidió que fuera a dejarle los medicamentos a su abuelita y resulta que encontró la muerte en su trayecto hacia la casa", sostuvo.

"Fue muy terrible. Mi esposa está muy destrozada. No hay palabras. Su partida fue muy terrible", añadió.

"Un auto le paró y se ofreció para traerla"

Por su lado, el tío de Daniela, Pedro Olate, se refirió a los antecedentes que se manejan sobre los últimos minutos de la joven antes de desaparecer.

"Era una niña muy hermosa. Yo la adoraba (...) Lo que le pasó a ella no cabe en nuestro corazón. No era para que sucediera eso con ella", manifestó en primera instancia.

Meganoticias

"Ella estaba esperando el bus de vuelta después que entregó los medicamentos. Ella volvió hacia el paradero a tomar el bus de regreso a su casa. Lo único que sabemos es que un auto le paró y se ofreció para traerla", relató.

"El encargo de sus padres es que no tomara cualquier vehículo. No sabemos qué pasó, si la obligaron o fue voluntario... no lo sabemos", expuso.

El último mensaje que Daniela envió antes de desaparecer

"Ella cuando toma el vehículo, llama al tiro a su hermana y le dice que un caballero la trae en un auto", afirmó Olate.

Más tarde, la hermana le envió un WhatsApp y este mensaje fue visto por Daniela, ya que los dos check se pusieron azules. En esa oportunidad, la víctima "le envió la ubicación actual, no la ubicación en tiempo real", por lo que no fue posible seguir la ruta.

Posteriormente, al notar que aún no llegaba a la casa, su hermana nuevamente le envió mensajes, pero en esta ocasión solo aparecía un check. "La llamó y su teléfono estaba apagado", señaló el tío.