Pintó una letra para que pareciera otra: Conductor fue detenido por llevar patentes adulteradas

11 jul. 2024 - 13:05 hrs.

¿Qué pasó?

Un conductor que se movilizaba con su patente adulterada fue detenido por Carabineros luego de ser controlado en una nueva fiscalización vehicular que se realizó este jueves en la comuna de Estación Central, Región Metropolitana.

Tanto la placa delantera como la trasera fueron alteradas, pintando una de sus letras de blanco. En concreto, el sujeto intentó confundir una "F" con una "I", sin embargo, quedó en evidencia ya que el relieve aún era notorio.

Por si eso fuera poco, el sujeto no portaba su licencia de conducir y el vehículo tenía la revisión técnica vencida desde 2023. "Una suma de hechos que finalmente llevan a que el conductor sea trasladado hasta una unidad policial", relató el periodista de "Mucho Gusto" Danilo Villegas.

Vehículo intentó evadir control policial

El jefe de fiscalizaciones del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Óscar Carrasco, detalló que el hombre "dio algunas excusas, como ya conocemos en este tipo de procedimientos. Este auto venía zigzagueando, estaba tratando de no pasar por este control".

Patente adulterada/Captura Mega.

"Intentó evadir, fue detectado por inspectores y Carabineros. Tiene las dos placas patentes, instrumentos públicos, intervenidas y toda la documentación del vehículo estaba vencida", continuó.

Según consignó Villegas, el conductor aseguró que el vehículo no era de él y que desconocía que estaba cometiendo una infracción grave a la Ley de Tránsito. También se descubrió que el automóvil tenía 24 multas registradas.

El comunicador conversó con una mujer extranjera que iba de copiloto, quien aseguró que "el auto es prestado. Sé que no tiene licencia, pero lo de las patentes no lo sabía porque el carro no es de nosotros".

Carrasco enfatizó en que incurrió en un delito, ya que manipular, cubrir o alterar la patente para evadir la identificación del vehículo puede resultar en multas severas y otras sanciones legales.

Además, detalló el balance del procedimiento, que dejó "una decena de vehículos retirados, un taxi pirata detectado en el lugar y retirado, hay dos detenidos; uno por falsificación de documento público y este por la adulteración de la placa patente".