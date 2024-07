La respuesta de la defensa de Cristián Campos a declaración de Raffaella di Girolamo en investigación por abuso sexual

11 jul. 2024 - 11:06 hrs.

¿Qué pasó?

La defensa del actor Cristián Campos respondió a la cruda declaración que emitió ante la justicia Raffaella di Girolamo, hija de su exesposa, la actriz Claudia di Girolamo, en el marco de la denuncia en su contra por abuso sexual.

En marzo de este año, la Fundación para la Confianza dio a conocer que Raffaella se había querellado en contra de Campos, acusándolo de haberla agredido sexualmente cuando era adolescente.

Actualmente, la causa se encuentra en manos del juez Edgardo Gutiérrez, del 34° Juzgado del Crimen de Santiago, a quien Raffaella le entregó un testimonio a propósito de la investigación.

Campos y Di Girolamo se casaron en 1984. En ese entonces, Raffaella tenía 6 años y era la única hija de Claudia. El matrimonio con el actor se disolvió en 1994, cuando la denunciante tenía 17 años.

Cristián Campos / Instagram

¿Qué dijo la defensa de Cristián Campos por el testimonio de Raffaella?

Mediante un comunicado, la defensa de Campos señaló que "lamentamos que la contraparte haga público un proceso tan doloroso y que pertenece a una causa reservada".

"Contamos con las pruebas y testimonios suficientes para desacreditar las declaraciones presentadas por la parte querellante", agregó.

Sin embargo, aseguró que "no será por la prensa donde las presentemos, sino que ante la justicia, ya que confiamos en el proceso que se está llevando a cabo".

El relato de Raffaella di Girolamo

Este miércoles, Canal 13 dio a conocer parte del testimonio que Raffaella entregó el pasado 5 de abril ante el juez Gutiérrez.

En un relato de 10 páginas, contó que "yo tenía alrededor de 16-17 años, en esa época era cotidiano que Cristián me llevara al (restaurant) Tip y Tap. Íbamos a comer los dos solos. A esas alturas, Cristián ya me había inducido a beber alcohol, por lo que las comidas estaban siempre acompañadas de un trago de vodka".

También mencionó que la llevaba a comprar ropa. "Él elegía ropa, sostenes, calzones, siempre con encaje, transparentes. Se podría decir (que) muy sexies, no ropa interior para el día a día, y me hacía probármelos en la tienda y una vez que yo tenía la ropa puesta, abría la cortina y me miraba desde afuera".

Raffaella sumó en su declaración que de adolescente comenzó a sufrir "miedos nocturnos", por lo que se encerraba en su habitación con pestillo antes de irse a dormir. Sin embargo, pese a esto, "Cristián entraba a mi pieza en la noche. Se daba cuenta que yo estaba despierta. No recuerdo qué me decía exactamente, era algo como que era tarde y había que dormirse. Como ocurrió más de una vez que me vio despierta, Cristián mostró preocupación y me dijo que a veces tomaba unos remedios naturales que lo ayudaban a dormir y me los empezó a dar".

El momento en que Raffaella enfrentó a Campos

Raffaella explicó que fue en 2008 cuando enfrentó a Campos. "Le dije: tú abusaste de mí cuando chica", indicando que él había aceptado la situación. "Me dijo que se lo había tratado en terapia y me preguntó si yo tenía algún trauma sexual".

Además, afirmó que en 2022 le contó a sus medios hermanos lo que había pasado. "Meses después confrontaron a su padre, conversación que me contó mi hermano Antonio, sin detalles, sólo diciéndome que ante la conversación que tuvo con él no tenían dudas que él había abusado de mí y que todo era verdad. Desde ese momento, mis hermanos no tienen relación con su padre", concluyó.