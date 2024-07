¿Las heladas continuarán durante el fin de semana?: Alejandro Sepúlveda adelanta qué pasará con la ola de frío

11 jul. 2024 - 10:40 hrs.

Las primeras semanas de julio han estado marcadas por las bajas temperaturas. Si bien las heladas dieron una pequeña tregua durante el miércoles, este jueves se registraron hasta -4 °C en algunos sectores de la Región Metropolitana.

El periodista especializado en meteorología de Meganoticias, Alejandro Sepúlveda, destacó que "ayer (miercóles) no tuvimos heladas, no tuvimos escarcha, hoy sí (...). Esta onda polar no solo ha afectado a Chile, sino que a Argentina, Paraguay y ya ha llegado al sur de Brasil".

¿Las heladas continuarán durante el fin de semana?

Según el experto, las temperaturas mínimas se mantendrán bajas en Santiago durante el resto de la semana, sin embargo, aumentarán gradualmente hasta llegar el domingo. Durante este jueves la máxima alcanzará los 13 °C.

"Mañana (viernes) otra vez con una nueva helada, 0 °C de mínima y 17 °C de máxima. A partir del fin de semana sigue el frío matinal, pero dejaríamos la escarcha. Habrá 1°C de mínima y 16 °C de máxima el sábado", detalló.

Imagen referencial/ATON.

El domingo, en tanto, las temperaturas irán desde los 2° C hasta los 15 °C, mientras que el lunes las temperaturas serán un poco más amigables, puesto que la mínima será de 3 °C y la máxima de 17 °C.

¿Qué pasará con las lluvias?

Sepúlveda enfatizó que las lluvias volverán al sur del país. "El lunes llega un primer sistema frontal, que afectará a la región de Los Ríos hasta Aysén, debilucho, pero algo deja, ventila y cambia la cosa".

"El martes habrá otro sistema frontal, que podría alcanzar la región de Biobío, incluso podría rozar el Maule el miércoles, así que vuelven las lluvias al centro sur", detalló. Respecto a Santiago, indicó que "nada por ahora".

Cabe destacar que durante esta jornada se suspendieron las clases en diversas comunas de la Región del Maule, con el objetivo de proteger a los estudiantes de las bajas temperaturas. Además, las autoridades decidieron que el uniforme no será obligatorio, favoreciendo así el uso de ropa abrigada.

