Reforma de pensiones: ¿Cuál es la modalidad que podría reemplazar a los multifondos de AFP?

09 jul. 2024 - 17:50 hrs.

Fuera del Congreso Nacional, la reforma previsional tuvo un particular avance con el que el Gobierno espera acelerar la discusión del proyecto en el Senado.

Resulta que la mesa técnica, creada por el Ejecutivo y el Legislativo —específicamente, por senadores de la comisión de Trabajo de la Cámara Alta— para analizar los aspectos centrales de la iniciativa, emitió su último informe, detallando los puntos en los que hay acuerdos y desacuerdos entre sus miembros.

"Hay temas fundamentales que no lograron un acuerdo y ahora lo que corresponde es poder discutirlos, afinar cuál será el mecanismo a través del cual, no solamente vamos a subir las pensiones de los futuros jubilados, sino también de las mujeres y de las actuales pensionadas en particular", señaló la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

Si bien son varios los desacuerdos, entre los técnicos hubo consentimiento en importantes temáticas. Uno de ellos es lo que podría pasar con los actuales multifondos de AFP (A, B,C, D y E), a propósito de la transición que el Gobierno plantea para ellos.

Imagen referencial (Aton)

Reforma de pensiones: ¿Qué pasaría con los multifondos de AFP?

La mesa técnica estuvo de acuerdo con que se debiese avanzar en la transición de los multifondos a fondos generacionales, siempre que "las autoridades pertinentes expliquen bien la transición, asegurando que no impactará negativamente los ahorros de los afiliados y será compatible con otros cambios", señala el informe.

De acuerdo al proyecto de reforma, cada inversor —se plantean dos: el Inversor de Pensiones Privado (IPP) o el Inversor de Pensiones Público Autónomo (IPPA)— deberá mantener diez fondos generacionales, diferenciados por nivel de riesgo y retorno esperado de sus inversiones, donde se depositarán las cotizaciones obligatorias.

Actualmente, un afiliado al sistema de AFP elige el multifondo en el que quiere invertir sus ahorros previsionales. Con la modalidad que plantea el Gobierno, el afiliado será designado a un fondo generacional, el que agrupará a personas de su misma edad y que tienen un horizonte de jubilación similar.

Una eventual norma de la Superintendencia de Pensiones definiría la manera en que los actuales y futuros afiliados serían designados a los fondos generacionales, al igual que los tramos de cada cohorte.

Según un documento publicado en la web del organismo, los mencionados tramos podrían agrupar a los actuales pensionados y a las personas que jubilarían:

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

2065

Los fondos generacionales "son fondos de fondos; es decir, invierten en fondos mutuos con distintas clases de activos", especifica el documento de la Superintendencia.

Si la reforma fuera aprobada, los también conocidos como Target Date Funds (TDF), por su aplicación en Estados Unidos, empezarían a funcionar a los tres años desde la publicación de la eventual ley.

