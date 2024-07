Gobierno por reforma de pensiones: "Nosotros pediríamos no más excusas"

05 jul. 2024 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

Desde el Gobierno han abordado la discusión de la reforma previsional que se encuentra impulsando el Ejecutivo y al trabajo de la mesa técnica en esta materia.

Pese a la larga discusión que ha tenido la iniciativa, aún no ha sido votada en el Senado, por lo que el Ejecutivo pidió "no más excusas".

¿Qué dijo la vocera Vallejo sobre la reforma de pensiones?

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró que "hemos tenido distinto tipo de excusas desde antes del año pasado para no avanzar en la reforma de pensiones, nosotros pediríamos no más excusas, porque tenemos a los pensionados esperando 10 años y 19 meses con la reforma de este Gobierno".

“Tenemos más de 14 puntos de avance y entendimiento. Cómo vamos a usar solo un punto de ese acuerdo para no aprobarla idea de legislar”, sentenció la ministra.

ATON

¿Qué dijo la ministra Jara sobre la reforma de pensiones?

Tras el consejo de gabinete realizado este viernes en La Moneda, la ministra de Trabajo, Jeannette Jara, comentó que "en relación a la materia que nos ha mantenido con tensión, sobre el destino del 6% de la cotización adicional, tenemos propuestas sobre la mesa, y vamos a continuar trabajando de conjunto con la oposición para lograr cerrar completamente estos temas".

Respecto a la mesa técnica por la reforma al sistema de pensiones, destacó que se lograron acuerdos en 14 temas, añadiendo que “como Ejecutivo, sabiendo que la comisión técnica ayer terminó su trabajo y está redactando su informe, esperamos el lunes seguir avanzando en la comisión trabajo del Senado”.

Votación en general de la reforma de pensiones

Al ser consultada sobre la votación en general que el Ejecutivo espera que se lleve a cabo este lunes, la titular del Trabajo recalcó que "lo que se está pidiendo que se vote no son los detalles del proyecto, es la idea de legislar”.

“Es relevante tenerlo claro porque a diferencia de cómo se legisla en la Cámara de Diputados, en el Senado primero se tiene que resolver si está o no la voluntad política para avanzar en esa dirección”, complementó.

"Tenemos que avanzar ahora"

La secretaria de Estado sostuvo que la comisión “tuvo un acuerdo que incluye variadas materias, pero que no haya obtenido un acuerdo en el último punto no significa que no se vaya a tener que resolver”.

"Si tenemos que ir avanzando y dando pasos concretos porque con un práctico sentido de realidad nos quedan dos a tres meses para una elección, y cuando hay una elección se tensiona el ambiente político", añadió.

En ese sentido, afirmó que "por eso tenemos que avanzar ahora. Llevamos 19 meses con el proyecto en el Congreso y llevamos 10 años discutiendo una reforma".

"Si se requiere alguna otra semana adicional, no vamos a tener problema. Pero lo que no se puede hacer es que esto no tenga fecha de definición, porque la urgencia no es del Gobierno es de los pensionados de Chile”, subrayó.

