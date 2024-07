"Estoy hablando yo, ministra": El tenso momento entre Coloma y Jara en comisión por reforma previsional

03 jul. 2024 - 20:05 hrs.

¿Qué pasó?

Un tenso momento protagonizaron este miércoles la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y el senador Juan Antonio Coloma, durante la comisión de Trabajo del Senado.

El hecho se dio mientras dialogaban sobre la reforma de pensiones del Gobierno. Aunque la instancia es presidida por Iván Moreira (UDI), este se encuentra con licencia médica, por lo que fue reemplazado por Coloma.

En ese contexto, el legislador gremialista no dejó pasar que la secretaria de Estado se extendiera más de lo debido en sus tiempos y que lo interrumpiera mientras él le cuestionaba sus intervenciones.

"Estamos tratando de hacer 30 segundos y así no resulta"

El primer encontrón se produjo cuando la ministra Jara explicaba que la derecha pretendía dilatar la votación de la reforma.

"Si la única opción para que la oposición vote esto a favor es que el 6% vaya a las AFP, mejor que lo digamos de una vez de frente y que la votación lo exprese así", señaló.

La autoridad de Gobierno agregó que "nosotros no vamos a apoyar eso, porque queremos subir pensiones actuales. Hemos visto distintas fórmulas con la oposición".

En ese instante fue interrumpida por el senador, quien le recordó que su tiempo había terminado. "Estamos tratando de hacer de 30 segundos y así no resulta", le dijo.

Ministra continuó con su intervención

Pese a la advertencia de Coloma, la secretaria de Estado continuó exponiendo sus puntos: "Si nosotros queremos buscar soluciones de verdad para que suban las pensiones ahora, esto tiene muy pocas posibilidades".

En ese contexto, agregó que "o se suben impuestos a través de la reforma tributaria, o se crea una cotización contra otra cotización –como se hace en todos los países del mundo–, o se endeuda el Estado como se hizo en la dictadura cuando se cambió de las cajas a las AFP".

"Si a alguien se le ocurre alguna otra solución mágica, no hay otra. (...) Esas son las propuestas que hay sobre la mesa. La plata no surge por generación espontánea, debe tener alguna fuente. No es solo la voluntad de querer subir pensiones, es acordar mecanismos que sean concretos", finalizó Jara.

"Estoy hablando yo, ministra"

Sin embargo, Coloma cuestionó la intervención de la jefa de cartera: "Lo que le pido, ministra, y se lo pido con harta humildad, es que cuando hacemos los comentarios tratemos de no generar necesidad de respuesta y convertir esto en una reyerta política".

En esa oportunidad, Jara intentó responderle al gremialista, pero este reaccionó: "¡Estoy hablando yo, ministra!", a lo que la autoridad de Gobierno le contestó con un "¿Perdón?", solicitándole cuidar el tono.

"Yo he sido cuidadoso toda mi vida, jamás... por favor. Le estoy pidiendo… cuando usted estaba hablando y los senadores estaban hablando, les pedí que no se interrumpieran", se defendió Coloma.

