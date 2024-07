Los billetes de $20 mil con "errores" que pueden venderse hasta en $200.000

09 jul. 2024 - 13:33 hrs.

Los billetes y monedas que cuentan con ciertos errores o que son escasos, generan un gran interés en los coleccionistas e incluso se pueden vender a precios mucho mayores a los que tienen acuñados.

Recientemente, se conoció que hay ciertas monedas de 500 pesos que tienen diversas fallas o que se fabricaron de manera especial y algunas pueden venderse hasta en 2 millones de pesos.

Ahora el coleccionista Ignacio Villalón, de las cuentas de YouTube e Instagram "@error_coins_chile", reveló que hay ciertos billetes de 20 mil pesos que también se pueden vender a precios que multiplican hasta en 10 veces su valor.

Un punto importante a considerar es que al tratarse de monedas y billetes de colección, no hay un precio ni lugar de venta determinado, ya que el valor dependerá de lo que pague la persona que los adquiera y podría variar según características como el estado de conservación.

Billete de $20.000 (Aton)

Los billetes de $20 mil que pueden venderse hasta en $200.000

Mediante un video publicado en su cuenta de Instagram, el coleccionista exhibió dos ejemplares de billetes de $20 mil que son de su interés.

El primero corresponde a un billete que cuenta con un error de corte, es decir, que una de sus fracciones que debería estar en la parte izquierda se encuentra a la derecha.

Billete de $20.000 con error de corte (Instagram @Error_Coins_Chile)

El numismático explicó que "los errores de corte se suelen ver en billetes de $10 mil y en los billetes de $20 mil no mucho. Este ejemplar en particular lo compré como en $150 mil pesos, ya que en los billetes de 20 mil pesos no se suele ver".

Villalón también detalló que los billetes de $10 mil pesos que tienen un error de corte, al ser más común este fallo en ellos, podrían comercializarse entre los $70.000 y $100.000.

El segundo ejemplar de $20 mil que cuenta un error que lo hace de interés, corresponde a un billete que tiene su número de serie en el anverso y no en el reverso, como debería ocurrir con los billetes de esta denominación.

Billete de $20 mil con el número de serie en el anverso (Instagram: @error_coins_chile)

"Por este ejemplar pagué 200 mil pesos", reveló Villalón, quien también señaló que las personas que tengan algunos de estos ejemplares selos pueden ofrecérselos mediante su Instagram @error_coins_chile (clic aquí).

Revisa el video

