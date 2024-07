Confirman que cuerpo hallado en río Biobío corresponde a hombre desaparecido en Hualpén

08 jul. 2024 - 19:37 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este lunes se confirmó que el cuerpo hallado a orillas del río Biobío corresponde a Eduardo Ríos Silva, un hombre de 37 años que permanecía desaparecido desde el pasado 15 de julio en Hualpén.

¿Qué dijo Carabineros sobre el hallazgo del cuerpo?

"Tras un arduo trabajo en conjunto entre Bomberos, la Armada y Carabineros, personal GOPE logra el hallazgo sin vida de una persona adulta de sexo masculino en el río Biobío", indicó el teniente coronal Félix Zúñiga, de la Cuarta Comisaría de Hualpén.

Lo anterior se dio en medio de la búsqueda "que se realizaba por una persona" a la que se perdió el rastro "el día viernes 5 de julio, en horas de la noche".

"Tras el trabajo realizado por personal Labocar, se logra la identificación de esta persona, siendo informado de lo anterior a la fiscalía local de Talcahuano", agregó el uniformado.

Carabineros de LABOCAR #Concepción arribaron hasta orillas del Río Bío Bío en #Hualpén para realizar diligencias propias de su especialidad, en el marco del hallazgo de una persona sin vida tras la intensa labor desarrollada por GOPE #BíoBío pic.twitter.com/CzX7WLilZW July 8, 2024

La desaparición de Eduardo Ríos

Las alertas por su desaparición se dieron en la noche, luego que no le respondiera el teléfono a su esposa, quien acostumbrada a ir en auto a buscarlo a su trabajo, en Buses Hualpén.

Carolina Cid, esposa de Eduardo, indicó al diario El Pingüino que todo partió como un día normal. El matrimonio se subió al vehículo junto a las hijas que tenían en común. En primer lugar, pasaron a dejar a las niñas al colegio para posteriormente ir a dejar a su esposo al trabajo.

Redes sociales

En la tarde, la rutina era más o menos similar: primero había que retirar a las hijas del colegio y después pasar a buscar a Eduardo al trabajo. "Y no me llamó para ir a buscarlo", recordó Carolina.

En la mañana del viernes, ella le escribió "y me contestó. Después seguí mandándole mensajes por WhatsApp y no contestaba, salía el visto. No me respondió nada", señaló la mujer.