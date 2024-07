Exclusivo: El audio de la última persona que vio con vida a María Ercira Contreras

09 jul. 2024 - 12:02 hrs.

¿Qué pasó?

El matinal "Mucho Gusto" reveló en exclusiva este martes un audio de la última persona que vio con vida a María Ercira Contreras, adulta mayor que desapareció hace casi dos meses en Limache, en la Región de Valparaíso.

El rastro de la mujer se perdió cuando celebraba el Día de la Madre junto a su familia en un restaurante y luego de haber ido al baño.

De ahí en más, tanto la familia como la Policía de Investigaciones (PDI) han estado buscándola por la zona, sin poder dar con mayores antecedentes sobre su paradero.

El exclusivo audio

Natalia Hernández, nieta de María Ercira, contó que como familia ya tenían conocimiento de este nuevo relato y que no lo habían querido entregar "para no exponer a otra persona".

María Ercira Contreras

El audio corresponde a una familiar que estuvo en el almuerzo de celebración en el "Fundo Las Tórtolas" y que vio a adulta mayor cuando estaba en el baño, previo a su desaparición.

Esta mujer indicó que estuvo pendiente de que nadie cerrara la puerta del baño, ya que allí estaba María Ercira y la puerta, según ella, se trababa.

"La abuelita (María Ercira) entró al baño que usó mi mamá... Dejé la puerta junta, estuve pendiente de que nadie la cerrara porque quedaba la abuelita y alguien de la mesa de al lado se paró y cerró la puerta del baño", sostiene la mujer en el audio.

A partir de allí, explica que "en eso yo me paré a abrirla... entonces, esta señora, cuando (María Ercira) entró al baño, cerró la puerta, yo me paré a abrir la puerta, y en eso tu mamita (hija de María Ercira) preguntó '¿la abuelita no ha llegado?'. Ahí ella se levantó a verla al baño y cuando sale dice 'la abuelita no está en el baño'".

La mujer que habla en el audio detalla que allí se pusieron todos de pie y salieron en diferentes direcciones a buscarla: "Cuando yo iba saliendo del baño hacia el estacionamiento, pasó como un auto hacia abajo. No sé si auto o camioneta, pero yo vi que algo bajó como rápido".

"Lo que me extraña mucho es que haya desaparecido"

La mujer continuó con su testimonio y remarcó que "nosotros estuvimos como hasta las 20:00 y salimos a mirar a diferentes partes. No anduvimos en grupo. Las diez personas que andábamos buscando, anduvimos por todos lados".

"Lo que a mí me extraña mucho es que haya desaparecido la abuelita... a mí me extraña mucho eso. Ahora, mi hermano me comentó de que él piensa que la gente de la mesa de al frente como que están involucrados, porque se fueron muy rápido", destacó.

En esta línea, añadió que "ni siquiera se quedaron a preguntar qué pasaba... nada. Se fueron súper rápido".

Por ahora, la familia de María Ercira Contreras plantea la opción de que su desaparición puede estar vinculada a un supuesto secuestro fallido, apuntando a los túneles subterráneos que están cercanos al "Fundo Las Tórtolas", donde se vio por última vez a la adulta mayor en Limache.

