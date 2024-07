"Es tremendamente extraño": Familia de María Ercira Contreras plantea nueva teoría sobre su desaparición

05 jul. 2024 - 09:25 hrs.

En pocos días se cumplirán dos meses desde la desaparición de María Ercira Contreras, la adulta mayor de 85 años, quien se perdió en plena celebración del Día de la Madre en un restaurante de Limache.

Aquel 12 de mayo, ella se levantó de la mesa que compartía junto a sus familiares y caminó rumbo hacia el baño. Sin embargo, hasta el día de hoy que no ha vuelto para reencontrarse con sus hijos y nietos.

Desde entonces, tanto la Fiscalía como la Policía de Investigaciones (PDI) han centrado sus esfuerzos de búsqueda en distintas hipótesis. Ahora último, la familia solicitó que las diligencias consideren una nueva teoría que podría explicar el enigmático desaparecimiento de la mujer.

La nueva teoría de la desaparición de María Ercira Contreras

El caso es tan misterioso para los seres queridos de Contreras, que han llegado a plantear el hipotético escenario de que su desaparición está vinculada con el crimen organizado.

Nueva teoría de la desaparición de María Ercira Contrera (archivo)

Carla Hernández es su nieta y ha ejercido como vocera de la familia ante los medios de comunicación. Recientemente, para explicar la nueva teoría, argumentó que el restaurante limachino en donde María Ercira fue vista por última vez "no es un lugar barato. Puede ser que ese día (12 de mayo) haya ido una persona de mucho dinero y la hayan confundido, que la hayan querido extorsionar".

"No es tan loco pensarlo. No es que estemos inventando teoría tras teoría, pero no hay que perder de vista que el último lugar en que se le ve es en el estacionamiento del restorán. Es tremendamente extraño", agregó.

"Se equivocaron y la dejaron en otro lado"

El lunes 1 de julio, Carla había comentado que "creemos que pudo haber sido víctima de un delito. Puede ser que la hayan secuestrado y dado cuenta de que no era la persona indicada; o sea, que se equivocaron de abuela".

"Mi temor es que se equivocaron y finalmente la fueron a dejar a otro lado. Se equivocaron de persona", sostuvo en un programa de TVN.

Respecto a la hipótesis del secuestro por parte de bandas del crimen organizado, el abogado Juan Carlos Manríquez —el mismo que patrocinó una querella para agilizar las diligencias y que mencionó que "es de temer que María se encuentre fallecida"— declaró que es una arista que no ha sido esclarecida.

En caso de que la nueva teoría no arroje resultados concluyentes, "hay que aprovechar toda la experiencia de la Brigada Investigadora de los Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI para reinterpretar el sitio del suceso", concluyó al citado canal.