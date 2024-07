Detienen a automovilista que manejaba a casi 200 kilómetros por hora y con licencia de conducir vencida

08 jul. 2024 - 15:37 hrs.

¿Qué pasó?

Este fin de semana, Carabineros detuvo a un automovilista conduciendo un vehículo a 197 kilómetros por hora en la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 850 en la comuna de Paillaco, cerca de Valdivia, Región de Los Ríos.



En ese punto, personal de la Tenencia Carreteras Valdivia se percató de que el automóvil marca Audi, modelo A3, conducía a exceso de velocidad y procedió a fiscalizar a su conductor cerca de las 17:30 horas del sábado.

Fue en ese momento cuando también se percataron de que el automovilista de 34 años tenía una licencia de conducir clase B, la que estaba vencida desde el 10 de abril de 2022. Por tales motivos, Carabineros decidió detener al sujeto.

Por conducción temeraria, Carabineros de la Tenencia de Carreteras #Valdivia detuvo a adulto que fue sorprendido conduciendo vehículo a 197 km/h en la #Ruta5Sur, manteniendo además su licencia vencida desde el año 2022.#OrdenyPatria pic.twitter.com/bOlWZnWMaO — Carabineros Región de Los Ríos (@CarabLosRios) July 6, 2024

¿Qué sanciones podría recibir el conductor?

Según detalló Carabineros, se procedió a la detención del sujeto por la infracción estipulada en la Ley 21.495, la que sanciona carreras clandestinas y conducción temeraria, sanción que se aplica a los conductores que superan los 60 kilómetros por hora de los límites de velocidad fijados, es decir, exceder los 180 km/h en carreteras.

Estaba manejando a 197 kilómetros por hora

En estos casos, la persona puede recibir la pena de prisión en su grado máximo, es decir, una pena que en su tramo mínimo va desde 41 días a 60 días y en su tramo máximo desde 1.462 a 1.825 días.

De todas maneras, la ley también establece que en vez de la pena de cárcel, se puede aplicar una multa de 2 a 10 UTM, es decir, un monto que fluctúa entre $131.540 a $1.841.560.

Además de ello, en estos casos se decreta la suspensión de la licencia de conducir por un tiempo que varía entre seis meses hasta dos años, si fuere sorprendido en una primera ocasión, y por más tiempo si no es su primera vez.

No obstante, como no tenía la licencia de conducir al día, las sanciones podrían ser mayores, ya que la sanción por no portar el carnet de manejo al día corresponde a una infracción considerada menos grave, es decir, una multa que va desde 0,5 a 1 UTM, lo que se traduce en $32.983 a $65.967.

"Queremos enfatizar la importancia de respetar los límites de velocidad y mantener la documentación en regla. Continuaremos realizando fiscalizaciones rigurosas para prevenir accidentes y mantener la seguridad en nuestras carreteras", señaló el subteniente Cristóbal Irribarra, jefe de la Tenencia Carreteras Valdivia.

Todo sobre Autos