"Fue un gusto que me di": Mamá de Claudio Iturra instaló emotivo homenaje en autopista para recordar a su hijo

05 jul. 2024 - 09:29 hrs.

La inesperada muerte del periodista especializado en viajes Claudio Iturra remeció el mundo del espectáculo y, por supuesto, la vida de sus seres queridos. Un infarto agudo al miocardio le quitó la vida al aventurero a sus 43 años.

El influencer ganó gran reconocimiento por sus programas de viajes, en los que exploraba de punta a cabo destinos exóticos en diversas partes del mundo. Su pasión por viajar era tan grande que fundó su propia agencia, Masai Travel, ofreciendo experiencias turísticas para grupos.

Claudio Iturra/Instagram

El emotivo gesto de la mamá de Claudio Iturra

A casi dos meses de su partida, siguen los homenajes a nombre del influencer. Por ejemplo, este sábado se emitirá en televisiónun especial póstumo que muestra el recorrido del último viaje realizado por el comunicador.

Eso no es todo, porque su madre, Mónica Jáuregui, también buscó una forma de recordar al influencer e instaló una gigantografía en la autopista camino al aeropuerto, con una imagen sonriendo de Claudio y una de sus frases más conocidas.

Gigantrofafía de Claudio Iturra/Canal 13

"No sé si se enteraron, puse un letrero en la autopista antes de doblar al aeropuerto, una gigantografía con una foto de él y una frase que Claudio repetía muchas veces: 'los viajeros siempre nos volvemos a encontrar'", declaró, según consignó Publimetro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Claudio Iturra (@claudio_iturra)

En este sentido, la mujer, quien era socia en la productora y agencia de viajes de Iturra, manifestó que "siento que ese es mi homenaje a mi hijo viajero, este fue un gusto que me di".

El último sueño de Claudio

En entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), la abogada Macarena Iturra, hermana de Claudio, contó que el sueño de su hermano se gestó en su último viaje a la Patagonia, y era construir una casa para retirarse en Villa O'Higgins, en la Región de Aysén.

"Él siempre tuvo la fantasía de tomarse un año sabático o retirarse a vivir en la Patagonia. Como era muy soñador, pensó 'acá me quedo, me jubilo y vivo en una cabaña'. En diciembre o enero (cuando encontró el sitio) me llamó, revisamos los papeles, se juntó con la gente y lo adquirió", contó.

"Nosotros la vamos a armar (la casa) para cumplir el sueño de Claudio", afirmó Macarena Iturra. Para llevar a cabo este plan, la familia viajará a la Patagonia a finales de julio, ya que necesitan ubicar la casa en el terreno y ya tienen los materiales comprados.