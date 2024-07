Tohá advierte que el Gobierno recurrirá al veto si se aprueba el voto obligatorio sin multa

04 jul. 2024 - 15:32 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra del Interior, Carolina Tohá, reafirmó el deseo del Ejecutivo de que el proyecto en el que se establece la obligatoriedad de participación en las elecciones municipales y de Gobierno regional en octubre considere una multa para quienes no cumplan con el deber cívico sin justificación.

Durante un punto de prensa sobre la puesta en marcha de la nueva sección del Departamento Antidrogas OS7 de Carabineros, la Carolina Tohá se hizo cargo de las versiones que desde la oposición sugieren que al oficialismo le conviene en términos electorales la ausencia de castigo por no votar en los comicios de octubre.

¿Qué dijo Tohá sobre el voto obligatorio sin multa?

"Todavía no se ha terminado la tramitación de ese proyecto y ese proyecto se va a aprobar con multa ¿Qué más oficialista que el Gobierno, no? Y el Gobierno es promotor de un voto obligatorio con multa y lo vamos a defender, nos convenga o no nos convenga, lo hemos defendido siempre", dijo la ministra de Interior.

"Lo que se juega en el voto obligatorio no es a quien favorece o a quien perjudica, lo que se juega es la fortaleza de la democracia", subrayó.

Ministra Tohá advierte la posibilidad de veto

"La razón por la cual en la Cámara esto no se aprobó es porque había aprehensiones de cómo estaba formulada la multa", comentó Carolina Tohá.

"Pero nosotros nos vamos a encargar, y si no fuera así, vamos a ocupar los mecanismos que nos da la legislación, incluido el veto, para que el voto obligatorio quede con multa".

Finalmente, argumentó que "los chilenos no aceptarían la hipocresía de un voto obligatorio sin ningún tipo de sanción, sería contarnos cuentos".

