"No hay vuelta atrás, no volveré a caminar": El lamento de joven que quedó parapléjica tras caída de pantalla gigante

01 jul. 2024 - 15:03 hrs.

Nulos avances en la investigación está reclamando Dahely Escobar Claure, la joven de 22 años que quedó con paraplejía tras asistir el 15 de octubre al Estadio Zorros del Desierto en Calama, en la región de Antofagasta.

Ese día, el municipio abrió las puertas del recinto para que los hinchas de Cobreloa vieran el partido —que se jugaba en Talca y definía su ascenso al fútbol chileno de primera división— en una pantalla gigante que se instaló frente a la galería.

Sin embargo, lo que debía ser una jornada de celebración por el triunfo loíno, terminó en una tragedia, pues la infraestructura cedió y la pantalla cayó encima de Dahely. De las cinco personas afectadas, ella fue la más dañada; de hecho, fue trasladada a Santiago para iniciar una rehabilitación que se prolongó por cinco meses.

No es primera vez que la universitaria se refiere al traumático suceso. En marzo, cuando regresó a Calama, manifestó que la municipalidad —encabezada por el alcalde Eliecer Chamorro Vargas— "me arruinó la vida". Dos meses más tarde, aseguró que las autoridades comunales "tratan de hacerse los locos" por el poco apoyo brindado.

Dahely Escobar está denunciando lentitud en la investigación (Facebook)

"Nadie se ha hecho responsable"

La investigación para determinar responsabilidades por lo ocurrido se está desarrollando por dos frentes. Uno es llevado a cabo por el propio municipio, cuyo informe que debiera recibir en julio el alcalde le servirá para anunciar las sanciones correspondientes contra los funcionarios presuntamente involucrados.

El otro es realizado por la Fiscalía de Calama, que abrió un expediente de investigación por oficio tras la detección de irregularidades en la organización del evento de aquel 15 de octubre. En el marco de esas diligencias, Chamorro Vargas declaró en calidad de testigo ante el Ministerio Público.

No obstante, a ocho meses de la caída de la pantalla gigante, Dahely aún no ha podido entregar su testimonio. Se supone que a mediados de junio debía hacerlo, pero cuestiones administrativas postergaron indefinidamente el trámite.

"Fue como un atentado contra mi vida y todavía nadie se ha hecho responsable de este accidente. Mi rehabilitación ha sido súper lenta y, en el día a día, me ha afectado bastante", comentó la adolescente a La Estrella.

Sobre la lentitud de la investigación que denuncia, expuso que "no ha salido nada con respecto a los involucrados en el caso. No hay ningún avance. No sé por qué se ha alargado tanto, no sé por qué no avanza".

La pantalla gigante cayó encima de la galería, justo donde estaba Dahely Escobar (SoyChile)

"No hay vuelta atrás, no volveré a caminar"

El contexto en el que está la estudiante se dificulta más si se considera que su madre está en situación de cesantía y que el municipio de Calama dejó de entregarle los recursos cuando terminó su terapia en Santiago.

"No sé cómo lo estamos llevando, los gastos son demasiados. Aparte que mensualmente tengo que viajar a la Región Metropolitana a hacerme los controles con mis médicos de cabecera. Todo corre por parte de mi madre y de algunos cercanos que nos ayudan", expresó.

Por último, la joven confirmó su resignación: "Mi calidad de vida, claramente, se podría decir que es mala. Esta es mi condición, así voy a quedar para siempre, no hay vuelta atrás. No voy a volver a caminar y voy a tener que aprender así como me dejaron".