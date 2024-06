"Infórmenle a su familia dónde le deposito": Leonardo Farkas ofrece ayuda a Martín Vargas tras grave accidente

30 jun. 2024 - 19:59 hrs.

¿Qué pasó?

El filántropo chileno Leonardo Farkas anunció este domingo estar dispuesto a ayudar al exboxeador Martín Vargas, quien atraviesa por una complicada recuperación tras ser atropellado a fines de mayo en la comuna de Maipú.

"Infórmenle a su familia dónde le deposito"

Fue a través de su cuenta de X (Twitter) en donde el empresario radicado en Estados Unidos anunció su disponibilidad de ayudar a Vargas, luego de que seguidores lo alertaran por el complicado estado de salud del exdeportista.

"¡El pago de Chile! Seguidores me informan del grave accidente del gran Martín Vargas. Infórmenle a su familia dónde le deposito 2 millones para lo que requiera. No podemos olvidar a los que tantas alegrías nos dieron", escribió Farkas.

El atropello a Martín Vargas

Martín Vargas fue atropellado por un motociclista el pasado jueves 30 de mayo, por lo que debió ser internado en un primer momento en el Hospital El Carmen de Maipú, aunque posteriormente tuvo que ser trasladado hasta la ExPosta Central.

En este último recinto asistencial indicaron que "su diagnóstico es de politraumatizado, él tiene lesiones corticales y cerebrales. Son lesiones cerebrales hemorrágicas, pero de menor cuantía".

Sin embargo, días más tarde la familia del expugilista denunció que Vargas había sido enviado a su casa, sin que se conociera un diagnóstico claro respecto al "daño neurológico" que le provocó el atropello.

"No hemos vuelto a tener opiniones de doctores para saber de esa situación. Ya no tengo a quién insistir, lo he hecho muchas veces sin respuesta", señaló al respecto su hijo, también llamado Martín Vargas, a Radio Cooperativa.

"Los primeros días estuvo con mucho cuidado, luego le dieron una hospitalización domiciliaria. Sentimos que lo dejaron de lado, él se vino con una sonda urinaria, él no debería haber venido con sonda, ha tenido muchos problemas con en ella", relató además el hijo del excampeón de boxeo.

