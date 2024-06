Pese a evacuación obligatoria aún hay personas viviendo en el edificio Euromarina II: Aducen "problemas económicos"

30 jun. 2024 - 18:34 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado martes 18 de junio la Municipalidad de Viña del Mar declaró "inhabitable totalmente" el edificio Euromarina II, afectado por un socavón que se produjo tras el colapso de un colector durante los intensos sistemas frontales que afectaron a la zona central este mes.

Sin embargo, a casi dos semanas del decreto de evacuación obligatoria por los riegos asociados al socavón, aún hay personas que permanecen viviendo al interior del edificio.

Familias aún no desalojan edificio

De acuerdo al corresponsal de Meganoticias en la región de Valparaíso, Rodrigo Escobar, actualmente hay más de cinco personas que continúan viviendo en el Euromarina II.

Quienes aún no evacúan el edificio no lo han podido hacer por distintos inconvenientes, entre estos, problemas económicos para cambiarse rápidamente de casa o no encontrar propiedades en arriendo acordes a la cantidad de integrantes del grupo familiar.

Socavón en edificio Euromarina II (Aton)

"Son cinco personas aquí en la actualidad. Nosotros teníamos la preocupación de una señora adulta mayor, bastante mayor, que tenía problemas, pero ya logró solucionar", explicó Tomás Candia, administrador del edificio.

Otra de las preocupaciones de los vecinos del Euromarina II es la seguridad de sus viviendas mientras están sin ocupantes. A raíz de esto, varias personas han comenzado a instalar protecciones de fierro en las ventanas para protegerse de la delincuencia.

"Tenemos electricidad, tenemos las cámaras funcionando, tenemos detectores de movimiento, hemos reforzado los puntos más vulnerables (...) No es garantía absoluta, como nunca la hay, pero sí estamos más tranquilos", dijo Candia respeto a las medidas de seguridad implementadas en el edificio.

¿Qué dijeron las autoridades?

La delegada presidencial (s) de Valparaíso, Paula Gutiérrez, explicó que la administración del edificio se debe hacer cargo de la seguridad, mientras que el municipio es quien debe fiscalizar que se cumpla la orden de evacuación porque "el riesgo siempre se encuentra declarado".

"Vamos a ayudar en todo lo que necesiten. Hay criterios también de personas mayores y algunos que no tenían la posibilidad rápidamente de encontrar un lugar donde irse. Eso hay que ayudarlo con todas nuestras fuerzas", dijo la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti.

Sin embargo, agregó que "si existen resistencias de otras características, de personas que no quieran hacer caso, nosotros vamos a presentar todo esto a la Delegación, que es quien tiene que ejercer ahí las acciones conducentes para que las personas puedan salir".

Todo sobre Región de Valparaíso