Caso de sexta víctima que sobrevivió a Hugo Bustamante haría posible que asesinatos recién conocidos no prescriban

21 jun. 2024 - 12:35 hrs.

La trayectoria criminal de Hugo Bustamante contempla cinco víctimas fatales. Hasta hace pocos días, solo se conocían los nombres de tres de ellas: Verónica Vásquez y su hijo Eugenio Honorato, por cuyo doble homicidio se adjudicó el seudónimo de "Asesino del tambor" en 2005; y el de Ámbar Cornejo en 2020.

Tras su reciente confesión a la periodista Ivonne Toro, se supo que el criminal había cometido dos asesinatos previos a los anteriormente mencionados. Según reveló, en 1996 le quitó la vida a Elena Hinojosa y a su hijo Eduardo Páez, conociendo a este último mientras compartían celda en la cárcel.

Ante la eventualidad de que existan más víctimas, considerando el perfil psicópata de Hugo Bustamante, se conoció el caso de una sexta persona afectada por el hombre de 58 años. A diferencia de las demás, sobrevivió a los horrores y hoy cumple un rol clave en el futuro penal del "Asesino del tambor".

¿Quién es la sexta víctima de Hugo Bustamante?

Poco antes del brutal asesinato de Ámbar Cornejo —cuyo cuerpo fue encontrado en una vivienda de Villa Alemana, la misma que décadas atrás ocupó Hugo Bustamante para enterrar los cadáveres de Hinojosa y Páez—, una persona menor de edad fue violentada por el hombre que hoy cumple condena en una cárcel de Rancagua.

Hugo Bustamante, el "Asesino del tambor" que confesó crímenes ocurridos en 1996 (archivo)

Se trata de una persona que estaba bajo el cuidado de Denisse Llanos, la madre de Ámbar y cómplice de Bustamante en su crimen. Según Fiscalía, entre el segundo semestre de 2019 y julio de 2020, ambos abusaron sexualmente de ella.

"El Ministerio Público no solamente fue en contra de Hugo Bustamante por la violación con femicidio a Ámbar. El Ministerio Público también lo acusó por otros delitos respecto de otra víctima", señaló a T13 el fiscal jefe de Villa Alemana, Osvaldo Basso, haciendo referencia a la víctima menor de 18 años.

De hecho, por estos horrores, Bustamante cumple una condena adicional de 27 años de cárcel por abusos sexuales reiterados, corrupción de menores y estupro contra la persona menor de edad.

¿Por qué la situación penal de Hugo Bustamante podría ser modificada?

El doble homicidio de Elena Hinojosa y Eduardo Páez en 1996 están judicialmente prescritos, porque transcurrieron 15 años en los que no se le adjudicó responsabilidad penal a Hugo Bustamante (el plazo vencía en 2011). En ese sentido, el caso de ambas víctimas "no se contabiliza" en el procedimiento penal, por ahora.

Para el fiscal Basso, la prescripción de estos dos asesinatos se interrumpió en enero de 2005, cuando cometió el crimen de Verónica y su hijo Eugenio, insertando ambos cadáveres en un tambor que luego enterró en el patio de la casa de las víctimas.

A partir de 2005 (en el que se desconocía lo sucedido a Hinojosa y Páez) se abrió un nuevo periodo de 15 años de prescripción, que culminó en enero de 2020. El asunto es que el crimen de Ámbar Cornejo fue en julio de 2020, cuando ya habían prescrito los homicidios de Vásquez y su hijo.

Hugo Bustamante en una entrevista posterior a los crímenes de Verónica y su hijo Eugenio (archivo)

No obstante, como los abusos sexuales contra la persona menor de edad se desarrollaron antes de la prescripción (a partir del segundo semestre de 2019), Fiscalía "busca comprobar que (estos abusos) interrumpiría la prescripción por la responsabilidad penal en las muertes de Hinojosa y Páez, pudiendo procesarlo por dichos crímenes", según informa El Mercurio.

"Esa es mi teoría del caso. Me la podrán refutar o no, pero estoy convencido de ella y sobre esa base sigo adelante. Me interesa que se haga justicia, porque las víctimas la merecen y porque le da la posibilidad a la justicia antigua de redimirse", concluyó Basso.

Si la data de muerte de Elena y Eduardo es en 1996, la intención del persecutor es atribuirle el caso al Juzgado de Letras de Villa Alemana (como lo dictaminaba la justicia antigua), considerando que los homicidios ocurrieron antes del 2000, año en que entró en vigencia la actual reforma penal.