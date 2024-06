"Estaba cumpliendo sus sueños": Chileno de 26 años falleció repentinamente en Irlanda

21 jun. 2024 - 09:28 hrs.

¿Qué pasó?

Fabián Andrés Álvarez Martínez, un joven de 26 años, oriundo de la comuna de San Antonio, en la región de Valparaíso, falleció repentinamente en Irlanda, país donde se encontraban realizando un curso de inglés.

El ingeniero de profesión viajó el 9 de mayo a Europa. Semanas después, empezó a sentir un fuerte dolor en el pecho, lo que provocó que acudiera hasta un hospital de Dublín, donde estuvo cuatro días internado, hasta que falleció el pasado 15 de junio.

Ahora, un primo de Fabián que vive en Suecia y que viajó a Irlanda, está efectuando los trámites en nombre de la familia para repatriar sus restos y poder concretar el traslado de su cuerpo a Chile, para que sus seres queridos lo puedan despedir.

"Estaba cumpliendo sus sueños"

"Alcanzó a estar 28 días en Irlanda. Se fue con una maleta llena de sueños, porque tenía todo para cumplirlos, pero de un día para otro se empezó a sentir mal, se sentía enfermo, fue al hospital y no salió de ahí nunca más", dijo su padre, Carlos Álvarez, a El Líder de San Antonio.

Fabián Álvarez (Foto cedida a El Líder San Antonio)

La familia de Fabián vio al joven por última vez mediante una videollamada realizada desde el hospital irlandés, en la que les informaron que se encontraba grave. A través de ese mismo contacto se les comunicó el fallecimiento del joven días más tarde.

"Mi hijo estaba allá -en Irlanda- con la polola, que era su amor. Ella nos ayudó mucho en poder saber qué estaba pasado, porque mi hijo luego no tenía fuerzas para llamar o escribirnos", sinceró el padre.

Fabián "estaba cumpliendo sus sueños, estaba haciendo lo que quería. Se tituló de ingeniero en la Universidad Federico Santa María, fue un muy buen alumno, buen compañero y postuló a ir a Irlanda perfeccionar su inglés. Estaba haciendo un curso, estaba feliz", añadió.

Carlos también confesó parte de la última conversación que tuvo con su hijo. "La última noche que hablamos me dijo 'papá, yo no le tengo miedo a la muerte, pero no me quiero morir'", mencionó al medio.

"Nos dijeron que fue muerte natural, por un supuesto cáncer"

La muerte de Fabián se produjo de manera repentina luego de sufrir una dolencia en el pecho. Respecto a las causas del deceso, su padre contó que "nos dijeron que fue una muerte natural, por un supuesto cáncer".

Cuando el dolor aumentó, fue al hospital y ahí le "detectaron una mancha de 20 centímetros en su pecho, que sería un tumor cancerígeno que estaba impidiendo que bombeara sangre a su corazón. A ese tumor no alcanzaron a hacerle biopsia porque falleció", relató.

Carlos también explicó que "nunca supimos que tuviera cáncer, solo tenía molestias de vez en cuando, pero no era un dolor que pasara a mayores. Las veces que fue al médico nunca le dijeron que tenía cáncer. Nos dijeron que murió por un cáncer fulminante".

Finalmente, el padre de Fabián reveló que "para nosotros esto ha sido muy fuerte, muy impactante. Pienso que a él sí le dijeron que estaba grave. Me comentó por teléfono que no sabía por qué le pasaba esto, pero después me decía 'no importa papá si esto va a pasar'".

