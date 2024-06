Exfiscal Chahuán califica de "psicópata" a Hugo Bustamante: "Manipula a la gente y decide cuándo abrir un escenario"

10 jun. 2024 - 13:10 hrs.

¿Qué pasó?

El exfiscal nacional Sabas Chahuán se refirió al hallazgo de restos óseos en el domicilio de Hugo Bustamante, los que corresponden a dos cuerpos de dos personas adultas, que cuentan con una data aproximada de muerte de 30 años.

Esto luego de una confesión que hizo Bustamante, en la que aseguró haber realizado estos dos homicidios en 1996, indicando que los cuerpos estaban escondidos en su vivienda, ubicada en la comuna de Villa Alemana, región de Valparaíso.

¿Qué dijo Sabas Chahuán sobre Hugo Bustamante?

Durante el matinal Mucho Gusto, el exfiscal participó este lunes de la conversación, tras la pregunta de José Antonio Neme: ¿Cómo poder entender la lógica de este tipo?.

Hugo Bustamante

En esta línea, Chahuán respondió que "el tipo es psicópata. Tiene rasgos psicópatas, sin duda. Él manipula a la gente".

"Los psicópatas suelen tener rasgos narcisistas, son más inteligentes, ellos se creen más inteligentes que las autoridades, que las policías y él decide cuándo abrir un escenario, eso es lo que está haciendo, porque él decide", sostuvo.

"Es un ególatra y tiene cero empatía"

Chahuán también explicó que debido a este padecimiento de psicópata de Hugo Bustamante, se resalta su ego.

"Hay un componente bien fuerte de ego, es un ególatra y tiene cero empatía. El hecho de que no se hayan encontrado estos cadáveres, es muy poco probable que lo hayan podido encontrar, porque es una reducción cadavérica, son puros huesos, no hay tejidos ni emanación de gases", aseveró.

"Él ahora decide que es el capo acá y que tiene ‘un regalo’. Como el tipo no pudo controlar su ego, porque no creo que tenga sentimiento de culpa, porque es frío como un pescado, no empatiza con nadie, le da lo mismo. Vimos cómo invitaba a los periodistas a pasar a su casa diciéndoles, 'pasen chiquillos, no se queden con la duda'”, señaló el exfiscal.

¿Qué pena arriesga Hugo Bustamante tras confesar los dos homicidios?

Si se confirma que los restos óseos hallados corresponden a Elena Hinojosa y Eduardo Páez, madre e hijo que fueron asesinados por Hugo Bustamante tras desaparecer en 1996, la justicia podría asignarle una nueva condena, dependiendo de la data de muerte de ambas víctimas.

Para el abogado penalista Juan Carlos Manríquez, determinar científicamente el cuándo fallecieron Hinojosa y Páez es clave para proceder con un eventual juicio en contra del homicida, en el que arriesga una nueva condena por presidio perpetuo.

Saber la data de muerte es importante por el hecho de que los crímenes prescriben a los 15 años; es decir, transcurrido ese periodo, se extingue la responsabilidad penal que se le puede adjudicar al autor.