Padre que camina de Arica a Santiago por su hijo Dante entrega nuevo cómputo de su campaña

10 jun. 2024 - 12:10 hrs.

El 22 de mayo pasado, Fernando Jara, padre de Dante Jara, quien padece Distrofia Muscular de Duchenne, inició una caminata desde Arica hasta el Palacio de La Moneda, en Santiago, donde busca reunirse con el Presidente Gabriel Boric.

Fernando tiene como objetivo visibilizar la enfermedad de su hijo y reunir un monto de $3.500 millones para que Dante, de actuales 1 año y 11 meses de vida, pueda recibir el medicamento Elevidys en Estados Unidos, el mismo fármaco que obtendrá Tomás Ross.

El pasado viernes y tal como decía el itinerario publicado en la cuenta de Instagram oficial de la campaña (@dante_contra_duchenne), Fernando arribó a Antofagasta, sumando así más de 700 kilómetros de caminata.

"Por mucho dolor que haya no puedo parar"

"El camino ha sido súper difícil (...) perdí una uña del pie derecho y otra del pie izquierdo, he tenido muchos dolores, pero por mucho dolor que haya no puedo parar", confesó a La Estrella de Antofagasta en su día número 17 de caminata.

En Antofagasta, Fernando tendrá un descanso total el martes y miércoles de esta semana, para el jueves retomar su caminata hacia Paposo y Taltal. "Nosotros estamos pasando por todas las comunas y los pueblos y queda un largo camino, estamos lejísimos de la meta", añadió.

Fernando Jara (Instagram)

Sobre la ayuda que ha recibido, valoró que "la gente, el pueblo me está ayudando. Lamentablemente en Chile no están los especialistas, no está el medicamento y esta caminata la estoy haciendo para visibilizar la enfermedad".

Aunque ya ha recorrido una parte del camino, aún le quedan más de 1.300 kilómetros para llegar a La Moneda. "Me gustaría hablar con el Presidente -Gabriel Boric- de la mejor manera y que él pueda hacer algo con los demás pequeños, hay mucho niño que tiene esta enfermedad y no tienen los medios porque 3.500 millones es una cantidad muy difícil de conseguir", añadió.

¿Cuánto dinero ha reunido el papá de Dante?

La Campaña Dante contra Duchenne tiene la meta de reunir $3.500.000.000 y el último cómputo, publicado el domingo 9 de junio, indica que han recaudado una suma de $230.285.780.

La campaña pretende que un millón de personas donen $3.500 para alcanzar la meta y con lo que tienen recaudado hasta ahora, aún se necesita la donación de "934.204 personas".

¿Cómo puedo donar?

Las personas interesadas en contribuir a la campaña "Dante Contra Duchenne", la que necesita juntar $3.500 millones para que el niño reciba su tratamiento en Estados Unidos, pueden donar a la siguiente cuenta:

Banco Falabella

Nombre: Fernando Jara (padre)

RUT: 19.968.680-1

Tipo de cuenta: Corriente

N° cuenta: 11510154944

Email: fernandokine1998@gmail.com

Banco Falabella

Nombre: Fernando Jara (padre)

RUT: 19.968.680-1

Tipo de cuenta: Vista

N° cuenta: 50014337935

Email: fernandokine1998@gmail.com

BancoEstado