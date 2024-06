"Llevamos el 2% de nuestra meta": El sentido llamado a colaborar de madre que camina de Valdivia a Santiago por su hijo

17 jun. 2024 - 12:10 hrs.

El 7 de junio, Inés Ailen Riquelme, madre de Martín Vallejos, un niño de 8 años que padece un agresivo cáncer, inició una caminata desde Valdivia, región de Los Ríos, hasta el Palacio de La Moneda, con el fin de reunir $1.200 millones para el tratamiento de su hijo.

La campaña denominada "UnidosxMartín, Kilómetros de Amor", tiene como finalidad recaudar dicha cifra monetaria para que el niño pueda recibir un tratamiento de inmunoterapia con el medicamento Naxitamab, en Barcelona, España.

Martín fue diagnosticado con un cáncer llamado neuroblastoma cuando tenía 4 años de edad. En ese momento, recibió un tratamiento que lo mantuvo bien por dos años y, en enero de este año, el cáncer regresó "mucho más agresivo y sin cura en nuestro país", explicó su familia.

"Solo llevamos el 2% de nuestra meta"

Los padres de Martín, Inés Ailen Riquelme y Miguel Vallejo, publicaron un video en la cuenta de Instagram de la campaña (@unidosxmartin) para solicitar ayuda y sincerar cuán lejos se encuentran de su meta.

Padres de Martín Vallejos (Instagram)

"Hacemos este video para hacerles un llamado desde el fondo de nuestro corazón. Ha sido bastante difícil esta travesía, todo el esfuerzo que he hecho en estos 9 días de trayecto, la verdad que no se ha visto reflejado mucho en nuestras cuentas", confesó Inés.

"De ánimo la verdad es que no me encuentro muy bien, siento que todo el esfuerzo que estamos haciendo a lo mejor no ha tenido mucha recompensa y sé que es difícil porque no estamos en muy buenos tiempos", añadió la madre de Martín.

Sobre el monto reunido indicó: "Queremos hacer este llamado desde el fondo de nuestros corazones, no tenemos mucho tiempo, Martín necesita ayuda, necesitamos 1.200 millones de pesos y solo llevamos el 2% de nuestra meta".

Debido a que la meta de la campaña UnidosxMartin son 1.200 millones de pesos, el 2% del total corresponde a una cifra cercana a los 24 millones de pesos, por lo la familia aún necesitaría $1.176 millones para que el niño pueda recibir el tratamiento requerido.

"Hacemos un llamado de verdad a todos los chilenos, que nos puedan ayudar a colaborar para poder darle esperanza de vida a nuestro hijo", añadió la madre, quien este lunes pretende llegar a Temuco, en la región de la Araucanía.

¿Cómo puedo donar?

Las personas interesadas en aportar en la campaña "UnidosxMartín, Kilómetros de Amor", pueden efectuar sus donaciones a la siguiente cuenta bancaria.

Ines Riquelme

Rut: 19.110.998-8

Banco Falabella

Cuenta Corriente

N° de cuenta: 19996250910

ailenriquelmet@gmail.com

Todo sobre Noticias Chile