¿Por qué Jadue terminó en prisión preventiva y Barriga no? Abogado explica las diferencias de ambos casos

03 jun. 2024 - 13:45 hrs.

Este lunes 3 de junio se vivió una de las jornadas más mediáticas de los últimos meses, luego de conocerse la medida cautelar para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, investigado por presuntos delitos de corrupción.

La máxima autoridad de la mencionada comuna quedó con prisión preventiva y se decretaron 120 días de investigación.

Todo sobre Daniel Jadue

En este sentido, el alcalde fue derivado al Anexo Capitán Yáber, ubicado en la avenida Pedro Montt, a unas cuadras del Parque O'Higgins, en la comuna de Santiago.

En aquel recinto penitenciario han estado recluidas diversas figuras políticas y empresariales. El más reciente fue Raúl Torrealba, exalcalde de Vitacura, que luego terminó con arresto domiciliario total.

Las diferencias entre los casos de Jadue y Barriga

El abogado Alberto Precht estuvo este lunes en el matinal "Mucho Gusto" y explicó las diferencias del caso de Jadue con el de Cathy Barriga. Esta última, pese a ser formalizada por una causa similar a la de Jadue, terminó con la medida cautelar de arresto domiciliario al ser investigada a principios de este año por fraude al Fisco.

Cathy Barriga / Aton

El letrado, en primera instancia, aclaró que todavía no hay ningún delito acreditado en el caso del alcalde de Recoleta y que en un año o un año y medio se podría conocer la sentencia.

Respecto a las diferencias con la exalcaldesa de Maipú, Precht fue enfático en señalar que son distintos por los delitos que se imputan.

En el caso del político, indicó que habría un delito de cohecho: "El delito de cohecho, en el caso de que lo cometa un alcalde, tiene penas de crímenes de inmediato. Es muy grave".

Sin embargo, hay otro factor clave, que dice relación con que Jadue está en pleno ejercicio de su cargo en la actualidad y Barriga no, ya que fue procesada con posterioridad.

Daniel Jadue / Aton

La reacción del alcalde Jadue

Tras conocer la medida cautelar, la cuenta de "X" del alcalde Jadue realizó una publicación y allí se afirmó que apelará a la sanción.

"Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos a esta medida desproporcionada!", sostuvo la autoridad comunal.

Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos a esta medida desproporcionada! — Daniel Jadue (@danieljadue) June 3, 2024

El miembro del Partido Comunista fue formalizado por los delitos de estafa, cohecho, fraude al Fisco, administración desleal y delito concursal.