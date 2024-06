Alcalde Jadue quedó en prisión preventiva: ¿Dónde tiene que cumplir la medida cautelar?

El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago decretó este lunes 3 de junio la prisión preventiva para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por presuntos delitos de corrupción.

La decisión del Ministerio Público se llevó a cabo tras una formalización que comenzó la semana pasada y en la cual el alcalde fue acusado de fraude al fisco y cohecho, entre otros delitos.

Cabe destacar que la investigación se realizó en el marco del Caso Farmacias Populares, cuando el político lideró la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp).

En paralelo a la medida cautelar informada durante la audiencia, se estableció un plazo de investigación de 120 días.

En este contexto, el alcalde Jadue deberá cumplir la prisión preventiva en el centro penitenciario Capitán Yáber.

Este recinto penal se encuentra ubicado en la avenida Pedro Montt, en la comuna de Santiago, a unas cuadras del Parque O'Higgins, y suele operar para los delitos de "cuello y corbata".

Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos a esta medida desproporcionada!