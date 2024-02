Torrealba tras salir de la cárcel: "No reconocí delitos, le he relatado los hechos al señor fiscal"

14 feb. 2024 - 15:34 hrs.

¿Qué pasó?

Raúl Torrealba, exalcalde de Vitacura por más de 25 años, habló en la tarde de este miércoles tras salir de la cárcel Capitán Yáber, donde cumplía prisión preventiva desde junio de 2023 luego de ser acusado de los delitos de fraude al fisco, asociación ilícita y lavado de activos.

En consecuencia, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago reemplazó sus medidas cautelares por arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a los involucrados del caso.

¿Qué dijo el exalcalde Torrealba al salir de la cárcel?

En sus primeras palabras, ya en libertad, se refirió a la colaboración con la indagatoria que permitió su salida, según explicó más temprano el fiscal Francisco Jacir, sobre "hechos nuevos sobre los cuales no existía investigación".

Torrealba saliendo de Capitán Yáber / ATON

Torrealba comenzó señalando que "he mantenido la misma declaración desde la primera vez", y al ser consultado sobre cuáles fueron los nuevos antecedentes que dio, aseveró que son "los (mismos) antecedentes que entregamos antes, lo que hacíamos en la Municipalidad".

"No reconocí delitos, le he relatado los hechos al señor fiscal" sumó, y sostuvo que "aclaré muchos temas que la investigación no le ha permitido a la Fiscalía conocer aún. Esto está recién empezando y falta mucho por conocer aún".

"Hay temas que he reconocido desde el primer día"

El exalcalde reiteró que "hay temas que yo he reconocido desde el primer día, y lo he reconocido el lunes ante el fiscal, y hay otros hechos que ustedes (los medios) comentan todos los días. Por ejemplo, acabo de ver en un canal de televisión de que todavía tengo paredes con dinero y no han tenido ustedes el rigor periodístico de decir que eso es falso".

A propósito de los sobres con dinero que reconoció haber recibido, aclaró que no son los montos que le imputa la Fiscalía, y que los usó "para pagar algunas encuestas del comportamiento de la Municipalidad y cosas por el estilo, tenía que ser en efectivo porque los cobros son en efectivo".

"La gente que me conoce sabe perfectamente que mi patrimonio antes de ser alcalde era mayor al que cuando me fui de alcalde (...) mi vida era más tranquila antes también (...) les quiero dar un consejo a todos ustedes porque soy más viejo, rigor periodístico al investigar", cerró el exjefe comunal.

Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.

