Causas cerradas y acuerdos extrajudiciales: ¿Qué ocurre hoy con la investigación por ropa falsificada en La Polar?

Es quizás uno de los mayores escándalos comerciales del último tiempo. Se trata del Caso La Polar, en el cual la conocida multitienda se vio envuelta por vender prendas de marcas internacionales falsificadas.

A las denuncias que hubo en redes sociales, se sumaron otras acciones, como una demanda colectiva, la retención de containers provenientes de Asia y la presentación de diversas querellas.

Sin embargo, después de un año y medio de investigación, trascendió que hubo causas cerradas, acuerdos extrajudiciales y que no se registraron condenas ni sanciones.

¿Qué ocurrió con los clientes?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), en conjunto con la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus), presentó a inicios del 2023 una demanda colectiva en favor de los consumidores que se hubieran visto afectados por esta situación.

En ese momento, se le exigió a la multitienda una indemnización. Los juzgados civiles llamaron a las partes a una conciliación para que suscribiera un acuerdo reparatorio, pero tras varios intentos, esto no fue posible.

Andrés Herrera, director nacional del Sernac, explicó que esta conciliación no fue posible debido a que "La Polar propuso bases de arreglos insuficientes que no responden a los criterios que el Sernac ya había manifestado a la empresa en torno a alcanzar un acuerdo".

"La manifestación pública que hizo (la empresa) de que quería alcanzar un acuerdo en beneficio de los consumidores afectados, esto no se tradujo en una propuesta seria e integral. Y no solo eso, utilizó un conjunto de maniobras dilatorias en el juicio", sostuvo.

El Sernac acusó que desde un principio La Polar no cooperó con la investigación. Y es que para definir el monto de una futura indemnización era necesario saber cuántos consumidores compraron ropa falsificada, pero ahí comenzaron los primeros inconvenientes con la multitienda.

Herrera indicó que, solo en base a lo comunicado por La Polar, habría un universo significativo de personas afectadas: "Estimamos que esto es una práctica que habitualmente venía desarrollando", expresó.

Cabe destacar que en el caso de que los clientes afectados fueran solo 20 mil, la empresa estaba ofreciendo $5.000 para cada uno como indemnización.

¿Qué ocurrió con la querella de Aduanas?

Por su parte, Aduanas se había querellado por el ingreso de prendas falsificadas a través del puerto de Valparaíso, pero hace unos meses esa causa se cerró con un acuerdo reparatorio.

"Ese acuerdo reparatorio fue por alrededor de $199 millones", indicó María Jazmín Rodríguez, subdirectora jurídica de Aduanas.

No obstante, hay una segunda causa por el ingreso de vestimenta falsificada por el puerto de San Antonio, y que tiene fecha de formalización para el exgerente de La Polar para este viernes 31 de mayo.

Se habría seguido vendiendo ropa falsificada

Pese al escándalo, al parecer, La Polar habría seguido vendiendo ropa falsificada hasta agotar stock en algunos de sus locales.

Esto quedó en evidencia hace menos de una semana, cuando una funcionaria de una sucursal afirmó que se habían vendido hace poco tiempo unos pantalones de marca Levi's a tan solo $12.000, cuando el precio de referencia de estos jeans fluctúa entre los $40.000 y los $60.000 habitualmente.

¿Qué podría ocurrir ahora con el caso?

Por el momento, se estima que solo quede abierta la demanda colectiva del Sernac, pero para hacer efectiva la indemnización, los clientes de La Polar tendrían que tener la boleta del producto falsificado, una tarea que resulta ser difícil.

No obstante, el Sernac no pierde la esperanza: "Esperamos, si no hay ninguna novedad, que en el curso del próximo año tengamos una sentencia de primera instancia en esta causa y confiamos en que se acojan los planteamientos del Sernac", agregó Herrera.