"Ofrecí balazos": Dueño de casa simuló tener un arma y evitó violento robo en su hogar

29 may. 2024 - 18:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre, residente de la comuna de Macul, logró ahuyentar a un grupo de ocho delincuentes que buscaban ingresar a su domicilio mediante un 'turbazo', la tradicional forma de robo en la que varias personas ingresan violentamente a un lugar pare llevarse todo a su paso.

Eso fue lo que vivió el afectado durante la pasada madrugada, cuando cerca de las 2 de la mañana los delincuentes llegaron en dos vehículos a su casa, forzaron la reja de su vivienda, entraron al jardín y comenzaron a patear la puerta de acceso para entrar al domicilio de la calle Las Tórtolas.

Al escuchar los ruidos, el dueño de casa, llamado Marco Moreno, comenzó a amenazar a los delincuentes con dispararles y consiguió que estos escaparan sin efectuar el robo.

Foto referencial / Aton Chile

Ofreció balazos, pero no tenía pistola

Pese a que el hombre logró evitar el robo, su historia llamó la atención, ya que amenazó a los delincuentes con dispararles, pese a que no tiene ninguna pistola en su hogar.

“Sentí una serie de ruidos, me levanté y vi que había ocho personajes aquí pateando la puerta. Me percaté del tema y me puse a gritar, a ofrecerles balazos, cosa que era falsa, porque no tengo pistola, pero, aparentemente, se asustaron y se arrancaron”, relató la víctima.

Afortunadamente, la arriesgada maniobra resultó con éxito y provocó que los delincuentes abandonaran el lugar sin robar nada, mientras que el dueño de casa resultó ileso.

"Entre comillas, los garabatos se me dispararon. Eran para que se retiraran y se ofendieran”, comentó el afectado. En la vivienda, además del propio Marco, estaba presente su madre, una adulta mayor; y su hijo.

Foto referencial / Aton Chile

"Uno de ellos me apuntó y ahí ya me escondí"

Pese a la valiente y arriesgada decisión, el dueño de casa señaló: "Ahora estoy en shock e impactado. El único momento en que interactuamos fue cuando los amenacé, pero uno de ellos me apuntó y ahí ya me escondí".

Tras el suceso, Moreno lanzó una reflexión acerca de la inseguridad que sintió en su propio hogar. "No puede ser que no pueda estar tranquilo en mi propia casa. Yo no soy un delincuente, soy un trabajador. Me niego a encerrarme”, concluyó.

Carabineros de la 46ª Comisaría de Macul se encuentra trabajando en el caso luego de que los delincuentes se dieron a la fuga. Igualmente, aseguraron que este tipo de delitos se estarían repitiendo en los robos con intimidación y robo de vehículos.