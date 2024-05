Gestos obscenos, insultos y burlas: La polémica reacción de motorista mientras era fiscalizado

28 may. 2024 - 16:42 hrs.

¿Qué pasó?

Un motociclista colmó la paciencia de funcionarios de Carabineros, periodistas y transeúntes mientras era objeto de una fiscalización en el centro de Santiago, cerca del mediodía de este martes.

Durante un control vehicular en la intersección de las calles Lira con 10 de Julio, un hombre fue multado por la policía al no contar con la totalidad de su documentación para manejar.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que el conductor cuestionó a la autoridad, hizo gestos obscenos frente a las cámaras de televisión y en todo momento mostró una actitud desafiante.

Meganoticias

"He pagado mil multas y las voy a seguir pagando"

"Bajaron la moto de la vereda. Yo sé que no puedo aparcarla, porque he pagado mil multas y las voy a seguir pagando. Porque problema de dinero no es, el problema es que están haciendo un mal procedimiento", le manifestó a Danilo Villegas, periodista de Mucho Gusto.

En la instancia, explicó que los documentos de su motocicleta no los andaba trayendo. "Se me quedaron, porque tengo también un auto. Tengo los dos documentos con el mismo estuche. Traje los del auto, pero los de la moto los dejé", indicó.

En el momento en que se enteró que sería sancionado, no dudó en mostrar un comportamiento poco amigable: "Que me multen, yo no tengo problema en pagar multa. He pagado cualquier multa. No tengo nada con la justicia, jamás he tenido ningún problema", declaró.

"Me gané la lotería, esto es bendición para mí, esto me lo multiplico mañana. No sé qué es, con esto le hago un duplicado y mira...", señaló apuntando a la multa que había recibido, segundos antes de pasarla por su trasero frente a las cámaras.

El hombre, durante todo el despacho realizado por Danilo Villegas, hizo gestos obscenos con las manos hacia la policía y medios de comunicación. Además, siempre se mantuvo con su cara oculta bajo una capucha, lentes de sol y una bufanda.

¿Por qué se le multó al motociclista?

"La infracción es por conducir su motocicleta y al momento de ser fiscalizado no portar la totalidad de su documentación", explicó un funcionario de Carabineros presente en el lugar, agregando que la moto sería retirada y que había sido citado al Juzgado de Policía Local.

"Estas son situaciones que vivimos a diario los carabineros, especialmente cuando fiscalizamos la ley del tránsito. Estamos entrenados para afrontar este tipo de presiones, para no entrar en un conflicto que es innecesario. Es un control de tránsito, no es para entrar en conflicto con la gente", declaró, mientras que el conductor se mofaba de él a sus espaldas.

"Simplemente, es hacer cumplir la ley del tránsito y que nosotros, entendiendo esa posición y cuál es nuestra misión, no caigamos en conflictos burdos frente a gente que lo único que busca es que nos ofusquemos y terminemos generando un conflicto que es innecesario", agregó.

Al ser consultado si corresponde la detención del individuo a propósito de su actuar irrespetuoso ante la autoridad, indicó que esta no amerita "porque son faltas", aunque aclaró que "si un funcionario siente que se le falta el respeto, él obviamente puede adoptar el procedimiento que corresponda, pero yo no voy a hacer caso a este tipo de ofensas, porque entiendo cuál es mi rol".