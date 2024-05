Renovación Nacional nombra su sede como "Presidente Sebastián Piñera"

28 may. 2024 - 02:42 hrs.

¿Qué pasó?

Renovación Nacional nombró su sede ubicada en la comuna de Providencia como “Presidente Sebastián Piñera”, en homenaje al fallecido exmandatario.



La actividad contó con la presencia de la exprimera dama Cecilia Morel y parte de la familia del expresidente, sus hijas, Magdalena Piñera y Cecilia Piñera, y su nieto León Rossel Piñera.

Todo sobre Sebastián Piñera

Timonel de RN

Durante la ceremonia, el presidente de RN, Rodrigo Galilea, aseguró que este nombramiento “simplemente ocurrió porque empezaron a llegar peticiones de muchas partes de Chile, de que así tenía que ser”.





Asimismo, sostuvo que “denominar a esta casa con el nombre de Sebastián Piñera Echenique tiene que obligarnos siempre a pensar y a valorar eso que para él con tanto esfuerzo terminó siendo su sello, construir a un partido con vocación de mayoría y tener una vocación total por la unidad”.

Cecilia Morel

Por su parte, la exprimera dama manifestó que “RN tiene que mantenerse unida y firme” y que Piñera dejó “un legado muy importante, la defensa de la democracia. Siempre está el país primero”.



Morel también realizó un llamado a la unidad de cara a las elecciones. “A mí lo que me gustaría ver en esta campaña es alegría”, expresó.

“Ojalá esta campaña nos diferencie, que muestre esa innovación, buscar otra forma de convocar, especialmente a la juventud y a las mujeres. Quedémonos con la tarea y la energía, la perseverancia, ese trabajo permanente, esto no es pura pasión, pura vocación, aquí se requiere estudio, y trabajo sobre todo en equipo, no se puede llegar solo, la política es colectiva o no es”, cerró.