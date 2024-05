Cadem: 62% cree que en caso de que se presente una propuesta de condonación del CAE esta debe beneficiar "a todos"

26 may. 2024 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

Meganoticias entrega los resultados de la encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 26 de mayo, la que abordó, entre sus puntos, la percepción de los encuestados sobre la condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Cabe recordar que desde el Gobierno han asegurado que durante este año podría presentarse un proyecto de ley enfocado en la condonación del CAE.



Condonación del CAE

Frente a la consulta: "En caso de que se presente una propuesta de condonación del CAE, ¿A quién cree que debería beneficiar?", un 62% respondió que "a todos"; 4% cree que debería beneficiar "solo a los estudiantes que no han pagado sus cuotas"; 33% considera que debería beneficiar "solo a los estudiantes que se han mantenido pagando el crédito y están al día". Además, 1% "No sabe / No responde".

Ante la misma pregunta, pero con diferentes opciones de respuesta, se obtuvieron los siguientes resultados:

57% considera que debería beneficiar "a los estudiantes que tienen deudas, pero también a todos los que ya pagaron el crédito"; mientras que el 40% cree que debería hacer lo propio, pero considerando "solo a los estudiantes que tienen actualmente una deuda". Además, 3% "No sabe / No responde".

Conocimiento de características del CAE

Ante la interrogante: "¿Sabía usted que el actual CAE/crédito con Aval del Estado…?", se obtuvieron las siguientes respuestas:

No hay obligación de pagar mientras el estudiante cursa su carrera universitaria - 65%

Se puede solicitar un pago que no supere el 10% del sueldo o remuneración - 58%

Tiene una tasa del 2% anual y es otorgado por el Estado - 54%

No requiere avales - 45%

A los 15 años de pago la deuda se extingue - 31%

Conocimiento del compromiso con el CAE

Frente a la consulta: "¿Supo que el gobierno del Presidente Boric se comprometió a hacer una propuesta de condonación del CAE?", 76% respondió que "sí" y 24% que "no".

Prioridad en educación

Al ser interrogados, con alternativas dadas, respecto a: "Si se destinaran más recursos para educación, ¿Usted cree que se debiesen destinar a...?", las alternativas que tuvieron la mayor cantidad de menciones fueron las siguientes:

Mejorar la calidad de la educación - 56%

Pagar deuda histórica de los profesores - 36%

Mejorar la infraestructura de los colegios - 34%

Aumentar la gratuidad en educación superior - 26%

Condonar a los deudores del CAE - 25%

Evitar la deserción escolar - 18%

La encuesta fue elaborada con los datos entregados telefónicamente por hombres y mujeres de 18 o más años, habitantes de las 16 regiones del país, logrando 702 casos efectivos de un total de 7.106 llamados realizados. Esto representa una tasa de éxito de un 9,9%.

