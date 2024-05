¿Qué pasó en el estacionamiento? El gran misterio en medio de la desaparición de adulta mayor en Limache

22 may. 2024 - 11:41 hrs.

¿Qué pasó?

Una de las nietas de María Elsira Contreras Mella, adulta mayor de 85 años que permanece desaparecida en Limache, analizó el video que captó a su abuela caminando por el estacionamiento del restaurante en el que estaban celebrando el Día de la Madre, momentos antes de que se le perdiera el rastro.

La desaparición ocurrió cuando la mujer estaba con su familia almorzando en el Fundo Las Tórtolas, momento en que se paró al baño y nunca volvió a la mesa.

La única pista que se ha revelado hasta el momento es un video en el que se ve a la adulta mayor en el estacionamiento, dejando muchas dudas en torno a por qué llegó a ese lugar y qué fue lo que ocurrió con ella después de lo captado por las imágenes.

Nieta analiza video que captó a su abuela

En el matinal Mucho Gusto, Carla Hernández, nieta de María Elsira, abordó el registro de su abuela, a la cual se le puede ver transitando en medio de vehículos estacionados.

"La imagen muestra que ella se detiene en un punto en el estacionamiento, se demora un poco... Es como si mirara a alguien", aseguró.

"No lo puedo asegurar, pero pareciera que mirara a alguien. Iba con un propósito hacia el estacionamiento", sostuvo.

"Eso podemos concluir en realidad. No hay pruebas, pero es como por la forma de caminar, su paso firme hacia allá, decidida, podría haber pasado algo así", agregó.

"No nos calza que haya desaparecido acá"

Carla señaló que no tienen información sobre dónde se pudo haber dirigido su abuela después de caminar por el estacionamiento.

"No sabemos si tomó rumbo derecho, si fue hacia la izquierda o si se fue de nuevo hacia la derecha", indicó.

"Eso es lo que no sabemos, pero no nos calza que haya desaparecido acá", manifestó.

Al ser consultada si en el lugar había otra cámara que captara a su abuela desde otro ángulo, afirmó que el registro revelado "es el único video que hay".

Presumen intervención de terceros en desaparición de adulta mayor en Limache

La nieta de María Elsira expuso que están barajando, "por descarte", la posibilidad de la intervención de terceras personas en la desaparición de la mujer.

"Si a mi abuela la buscaron en el canal, se secó el canal, buscaron en quebradas, en cerros, en todos lados. Si bien este fundo es grande, tampoco es un fundo enorme", dijo Carla.

Sobre si portaba algún objeto de valor que podría haber incentivado un robo, detalló que "ella iba con un anillo, que entiendo que no era de oro, pero brillaba harto e iba con un collar y unos aros... Todo de fantasía, pero me imagino que quizás puede ser que alguien haya creído que no era de fantasía".