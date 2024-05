Pertenecería a una banda: Entregan detalles de cómo fue el asalto donde murió delincuente baleado por carabinero

14 may. 2024 - 11:12 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía entregaron detalles del asalto a una mujer en Estación Central, Región Metropolitana, que terminó con un delincuente fallecido, luego de que un funcionario de Carabineros hiciera uso de su arma de fuego en un intento para frustrar el delito.

Si bien por el momento no se tienen mayores antecedentes sobre los sujetos que abordaron a la víctima, se cree que se podría tratar de una banda.

¿Qué se sabe del asalto que terminó con un delincuente muerto?

El subprefecto Juan Zúñiga, jefe de la Brigada de Homicidios Centro Norte, detalló que se encuentran "realizando el trabajo científico-técnico en el sitio de suceso, reconocimiento de indicios y el levantamiento de evidencias, con la finalidad de poder establecer los hechos que ocurrieron, que dicen relación con una persona fallecida con arma de fuego".

ATON

Zúñiga precisó que lo anterior ocurrió "en el contexto de que un carabinero se percata que cuatro a cinco sujetos, aproximadamente, estarían asaltando con arma de fuego a una persona de sexo femenino".

El subprefecto expuso que los delincuentes "habrían intimidado a este funcionario de carabineros, quien extrae su arma y efectúa disparos al ver en peligro su integridad física, resultando uno de estos sujetos fallecidos en el lugar".

En esa línea, aclaró que el hecho de que el uniformado haya sido amenazado "es materia de investigación, pero preliminarmente sí, habría sido intimidado por estos sujetos".

¿Qué se sabe de la víctima del asalto en el que murió un delincuente por disparo de un carabinero?

Respecto a la víctima del asalto, Zúñiga señaló que "es una persona que venía circulando por el sector, venía a tomar locomoción".

Por su parte, el fiscal Felipe Olivari afirmó que a la mujer "le sustraen su teléfono celular, le intentan sustraer sus pertenencias, la golpean y la arrojan al piso".

Cabe señalar que el celular robado no ha logrado ser recuperado.

¿Los delincuentes dispararon?

El persecutor sostuvo que el carabinero indicó que "al verse apuntado con armas de fuego, procedió a disparar contra estos asaltantes".

Al ser consultado si hubo disparos por parte de los delincuentes, respondió que "son diligencias que están en desarrollo. Lo que él dice (el carabinero) es que lo apuntan y que posteriormente no tiene la certeza si le disparan o no, entendiendo que eran varias las personas que estaban asaltando a la mujer y que él efectuó varios disparos con su arma particular".

"Él ve que lo apuntan con un arma de fuego y que apuntan también a otras personas que se encontraban en el paradero y es por eso que él interviene", señaló.

"A priori, habría una legítima defensa de terceros. Él en estos momentos está en calidad de testigo, sin perjuicio de que si tenemos antecedentes contundentes eso podría cambiar", añadió.

Delincuentes serían parte de una banda

Al fiscal se le preguntó si los delincuentes eran parte de una organización que se dedicaba a asaltar a personas en paraderos de locomoción colectiva, ante lo cual dijo que "no tenemos la certeza si es una banda o no, pero obviamente si son cuatro o cinco personas que están asaltando a una víctima, entendemos que es un grupo que se dedica a cometer este tipo de ilícitos".

Sobre el sujeto fallecido, expuso que todavía no se ha establecido su identidad y que se están realizando las diligencias correspondientes para ello.