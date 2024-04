Las recomendaciones de un broncopulmonar para evitar enfermedades respiratorias ante la llegada del frío

17 abr. 2024 - 08:19 hrs.

¿Qué pasó?

Es cada vez más evidente el descenso en las temperaturas que trae consigo el otoño. Así, se espera que las enfermedades respitarorias comiecen a aumentar conforme pasan los meses y se acerca el invierno.

El doctor Pedro Astudillo, broncopulmonar de la Clínica Indisa, conversó con Meganoticias Amanece y explicó cómo el frío puede afectar nuestro sistema inmune, por lo que entregó una serie de recomendaciones para proTEgerse.

¿Qué dijo el doctor sobre las enfermedades respiratorias?

El profesional comenzó explicando que "el frío siempre hace que se deterioren un poco los mecanismos de defensa de las vías respiratorias, entonces (puede afectar) cualquier bichito que anda por ahí, cualquier virus".

Captura del video

"No son infrecuentes en esta época, si bien no hemos llegado al peak del invierno estamos ya bastante más encima de lo que teníamos en el verano, en un peldaño que no estando en el peak estamos con más enfermedades respiratorias", sumó.

A cubrir las vías respiratorias al salir al frío

Consultado por si los cambios de temperatura provocan resfríos, sostuvo que "es absolutamente un mito, si no hay un virus no pasa nada con los cambios de temperatura. El punto sí con estas temperaturas que oscilan mucho o con los fríos es que habiendo un agente infeccioso este se aprovecha de eso, sobretodo del frío, la contaminación, y por eso uno se enferma más".

No obstante, el doctor recomendó cubrirse la nariz, la boca y el cuello al salir de un lugar cerrado a un ambiente frío "porque uno filtra las temperaturas (...) siempre es mejor respirar por la nariz, porque hace que el aire entre, circule por las cavidades, se entibie, se limpie y se humedece, y entra a las vías respiratorias de otra manera a si respiramos por la boca, que entra directo".

El dengue "pega como una gripe fuerte"

A propósito de los recientes casos de dengue, mencionó que "el dengue habitual pega como una gripe fuerte, muchas veces las personas tienen que terminar hospitalizadas. Tiene un porcentaje de mortalidad bajo, pero genera muchos problemas desde el punto de vista de sobrecarga de los sistemas asistenciales porque obliga a hospitalizar a muchos de los pacientes".

"Son cuadros febriles con gran compromiso del estado general, decaimiento, y que por su puesto en las edades extremas, sobre todo en adultos mayores, puede generar grandes dificultades", expuso.

Sigue la transmisión de Meganoticias Ahora