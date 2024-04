"Admitir que cometí un error": Vocalista de Glup! Se disculpa tras protagonizar acoso a Melina Noto

10 abr. 2024 - 23:36 hrs.

¿Qué pasó?

Koko Stambuk, vocalista de Glup!, sacó la voz para disculparse con Melina Noto por intentar besarla en la boca contra su voluntad, en el marco del festival de la vendimia de Casablanca.

Recalcó en una declaración publicada en redes sociales que “quiero en este video pedir una gran disculpa a Melina Noto por lo que pasó este domingo en Casablanca. Este no es un video de justificación, no es un video para normalizar las cosas, es un video para pedir disculpas por las cosas que pasaron”.

Las disculpas

El cantante expresó que “he pensado mucho en qué decir realmente y no me queda nada más que admitir que cometí un error. Somos seres humanos y a veces hacemos cosas que no están bien”.

El vocalista de Glup! reiteró que espera que sus disculpas ayuden a que este tipo de situaciones no se sigan repitiendo en el futuro.

Melina Noto

“Me hago cargo de mi error, me hago cargo de las consecuencias que puede tener mi error (…) tratando de que eso ayude a que estas situaciones no se den más y no se normalicen. Yo por mi lado estoy en contra de estas situaciones, me observo en el mismo video y siento que fue una cosa muy tonta de mi parte y lo reconozco”, argumentó Koko Stambuk.

El artista aprovechó para disculparse nuevamente con Melina Noto “por haber pasado un momento tan incómodo por mi culpa”.

Las palabras de Stambuk toman distancia por lo declarado por el mánager de Glup!, quien descartó que el cantante haya forzado a Melina Noto para darle un beso.

