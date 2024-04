"¡Mi papito!": Los detalles del asesinato de un padre frente a su hija de 9 años en La Pintana

10 abr. 2024 - 06:46 hrs.

¿Qué pasó?

Dramáticos detalles se conocieron tras el asesinato de un hombre que en la noche de este martes fue baleado frente a su hija de 9 años en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana. La víctima fue engañada con la falsa venta de una casa rodante.

Los hechos ocurrieron en General Bernardino Parada con José Edwards Bello, hasta donde llegó el hombre de nacionalidad chilena en compañía de su pequeña hija con el dinero para concretar la supuesta compra. Los delincuentes le dispararon en el acto.

"¡Mi papito, mi papito!"

Al ver a su padre herido, la niña comenzó a correr por el lugar pidiendo auxilio. Una vecina que alcanzó a refugiarse al momento de los disparos acudió en su ayuda y la protegió mientras su progenitor se desangraba en la vía pública.

Foto referencial / ATON

"Yo ayudé a la niña. Yo venía a comprar el pan cuando la vi y ella decía '¡mi papito, mi papito!', y yo le dije que su papá estaba bien y me la llevé corriendo a la casa, yo no sabía qué hacer, la tomé de la manito y me la llevé corriendo. Le dije 'amorcito, yo la voy a acompañar' y pedí ayuda", contó la mujer.

El hombre sufrió una grave herida en el muslo izquierdo que le provocó la muerte por una grave hemorragia. Los cuatro sujetos que le dispararon en al menos dos oportunidades se dieron a la fuga. Según testigos, la ambulancia tardó mucho en llegar.

Aún no hay detenidos por el crimen

Sobre el crimen, el fiscal Christian Toledo, del equipo ECOH, señaló que "es abordado por un grupo indeterminado de sujetos, quienes inmediatamente proceden a disparar en contra de la víctima, hiriéndolo de gravedad y causándole una lesión mortal en la pierna izquierda".

Por su parte, el subprefecto de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la PDI, Rodrigo Rodríguez, indicó que "la víctima llega a este sector junto a una familiar menor de edad y es abordado por un grupo indeterminado de sujetos".

Agregó que los delincuentes le dispararon de inmediato y le provocaron una herida mortal en la pierna izquierda, debido a una intensa hemorragia. "Se ha encontrado evidencia balística de al menos dos disparos", concluyó.

