Los delitos imputados a Los Trinitarios: Asociación ilícita, lavado de activos, narcotráfico y violación a Ley de Armas

09 abr. 2024 - 13:57 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este martes comenzó la formalización de 40 integrantes de "Los Trinitarios", además de otro hombre acusado por el homicidio de una mujer venezolana, que también fue detenido en el megaoperativo del pasado viernes.

A los miembros de la banda dominicana se les imputan diversos delitos, mientras que sus familiares niegan que hayan participado de los hechos que les acusan.

La formalización de "Los Trinitarios"

La audiencia comenzó a eso de las 09:30 horas en el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, y se ha llevado adelante con absoluta reversa, ya que la información que se está exponiendo podría estar relacionada con otras causas.

ATON / Archivo

Se espera que en el transcurso de la tarde se solicite un receso hasta este miércoles, debido a la gran cantidad de personas que están siendo imputadas.

Los delitos que se le imputan a "Los Trinitarios"

A los 40 miembros de "Los Trinitarios" se le imputan los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, tráfico de droga y violación de la Ley de Armas.

En tanto, otro acusado está siendo formalizado por el delito de homicidio. Sobre este caso, el fiscal Paul Martinson, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), detalló que el crimen "ocurrió en la toma de Cerrillos el 8 de marzo pasado, a las 21:00 horas, y producto de la investigación se pudo identificar hasta el momento a uno de los autores del hecho".

¿Qué dicen los familiares de los detenidos?

Al tribunal llegaron familiares de los detenidos, quienes indicaron que no tiene nada que ver con "Los Trinitarios".

La pareja de una de las formalizadas, comentó sobre la droga encontrada en los allanamientos que "me parece injusto con ella, porque saben como está embarazada no consume ni tiene que estar cerca de eso".

"No sé si la están asociando... Ella ni consume, yo sí consumo y eso es mío", afirmó.

Otra familiar de uno de los detenidos, se refirió a las barberías que habrían usado para lavar dinero, indicando que "se empezaron a hacer cuando empezó el Covid (...) Fuera de eso él nunca ha estado ni siquiera en una comisaría, no tiene ningún vínculo, no tiene antecedentes en su país ni nada (...) Él no tiene nada que ver".

