Llegó a su colegio pero nunca ingresó: Menor de 15 años se encuentra extraviada en Valparaíso

05 abr. 2024 - 11:34 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo caso de desaparición remece a la región de Valparaíso, después de que se le perdiera el rastro a una menor de 15 años el día miércoles 3 de abril.

La joven llamada Sariah Churata Vela fue vista por última fuera del colegio de República de Colombia, donde es alumna, establecimiento al que finalmente nunca entró.

Los padres de Sariah denunciaron su desaparición ante carabineros. "Queremos que se ordene el rastreo de su teléfono, que se revisen las cámaras de seguridad, pero nos dicen que debe esperar" indicó la madre de la menor a la Estrella de Valparaíso.

Sariah Churata/Facebook

Antecedentes del caso

Jessica explicó que su hija se encuentra en el espectro autista y actualmente está recibiendo tratamiento psicológico, tras ser diagnosticada con ideación suicida, según señaló el medio citado.

La familia habría recibido información de que la joven fue vista por última vez en el Parque Italia con un hombre de nacionalidad venezolana.

"Nos da miedo, nos da miedo que le puedan hacer algo porque a ella alguien la contactó por Tinder la semana pasada y ella se reunió con esa persona el jueves, pero regresó tarde por la noche" reveló Jessica.

"Venía como drogada, pero no quiso decirnos nada a pesar de que fuimos a carabineros y pedimos que la sometieran a exámenes, pero como ella no quiso nos dijeron que no podíamos obligarla" agregó.

Cualquier información que se tenga sobre el paradero de Sariah, por favor informar al siguiente número: +56959610315.