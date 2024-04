Diputada Maite Orsini sufre el robo de su celular: Motochorros la abordaron en Santiago Centro

04 abr. 2024 - 16:57 hrs.

¿Qué pasó?

Un robo por sorpresa afectó este jueves a la diputada Maite Orsini, de Revolución Democrática (RD), cuando caminaba por la comuna de Santiago, en la Región Metropolitana.

La parlamentaria, quien se encuentra ilesa, sufrió la sustracción de su teléfono celular por parte de dos motochorros a eso de las 12:30 horas, situación por la que ya interpuso una denuncia en Carabineros.

Orsini iba caminando a su oficina al momento del robo

El atraco se registró en la intersección de las calles José Miguel de la Barra con Cardenal José María Caro, muy cerca del río Mapocho, el Parque Forestal y el Museo Nacional de Bellas Artes.

Foto referencial / ATON

Según información policial, el robo se produjo cuando Orsini se dirigía a su oficina ubicada en la comuna de Recoleta, parte del distrito electoral n°9 por el que fue electa.

Ladrones tenían bolsos de delivery

En ese contexto, fue abordada por sujetos a bordo de dos motocicletas, quienes portaban bolsos de una reconocida empresa del delivery.

Sorpresivamente, los ladrones le arrebataron el celular a la diputada, sin ocasionarle lesiones. Luego de eso escaparon por Cardenal José María Caro al poniente.

Así, procedió a denunciar lo ocurrido, considerando que el teléfono estaba desbloqueado al momento de ser robado, y teniendo en cuenta la información laboral que almacenaba el mismo.

¿Qué dijo la diputada por el robo que sufrió?

Mediante su cuenta de Instagram, la parlamentaria señaló que "vi que se filtró una denuncia que hice en Carabineros sobre un robo por sorpresa del que fui víctima hace algunas horas. Quiero decir que estoy bien, iba caminando, llegando a mi oficina en la comuna de Recoleta con el celular en la mano, mala mía".

"Iba en la calle mirando el celular, pasó una moto, me sacó el celular de las manos y siguió. No sufrí ningún tipo ni forma de violencia, me dirigí a Carabineros, hice la denuncia como corresponde y no tenía intención ni de que saliera en la prensa, ni que se filtrara, ni que se preocuparan ni nada, pero ya que se filtró, quiero decirles que estoy bien", sumó.

Cerró diciendo que "estoy acá en Recoleta, voy entrando a una actividad con adultos mayores. Gracias por la preocupación, estoy perfecto, no me pasó nada, solo me sacaron el celular de la mano y arrancaron. Así que gracias por la preocupación, estoy bien".

Sigue la transmisión de Meganoticias Ahora

Todo sobre Maite Orsini