Anuncian cierre de sucursal de histórico restaurant "J Cruz" en Valparaíso: "Nos sentíamos abandonados

El histórico restaurant "J Cruz" cerrará las puertas de su segunda sucursal ubicada en la calle Freire, cerca del Parque Italia, en Valparaíso.

Ahora el famoso local solo seguirá operando en su establecimiento original ubicado en Condell, el cual cuenta con más de 30 años de historia.

El cierre de la segunda sucursal fue anunciado por la cuenta oficial de Instagram del restaurant, donde agradecieron a sus clientes por el apoyo recibido durante los últimos años.

Ante el cierre de la sucursal, Javier Torrejón, presidente de la Cámara Regional del Comercio de Valparaíso, comentó que: "Esto no es una noticia nueva, lamentablemente ya son varias empresas que han migrado a otras comunas de la región o en definitiva, locales comerciales que han decidido cerrar sus puertas principalmente por la falta de seguridad en la ciudad puerto".

"Por esto lamentamos el cierre de una de las sucursales del tradicional JCruz, lo que demuestra una falta de programas o planes por parte de las autoridades pertinentes, para reactivar zonas como el Parque Italia, Bellavista y otros lugares de Valparaíso que son polos comerciales que han perdido clientela" agregó de acuerdo señaló Emol.

"Ya no hay bohemia"

La administradora de "J Cruz", Sandra Guzmán, comentó al Mercurio de Valparaíso que "hoy ya no hay bohemia. Si la bohemia hubiese seguido, nosotros seguiríamos trabajando y con apoyo también. Uno se da cuenta de los locales a los que sí han apoyado. Pero aquí nos sentíamos abandonados".

"Hoy no hay apoyo. Con la pandemia quedó la escoba y el negocio ya no es lo mismo porque no hay noche. La gente ya no tiene locomoción para devolverse. Así no se condice tener dos locales en Valparaíso" agregó.

"Es una pena ver el negocio cerrado. Se me caen las lágrimas, pero hay que seguir" expreso Guzmán sobre el cierre.

Sucursal de "J Cruz" en calle Freire/Facebook

Reacciones en redes sociales

Frente al cierre del emblemático local, varios usuarios se tomaron las redes sociales para expresar su descontento ante la noticia.

