Universidad de Los Andes abre investigación tras muerte de estudiante Catalina Cayazaya

04 abr. 2024 - 10:21 hrs.

¿Qué pasó?

La Universidad de Los Andes anunció el inicio de una investigación "para determinar eventuales responsabilidades" tras la muerte de Catalina Cayazaya, estudiante de Terapia Ocupacional que se quitó la vida tras recibir malos tratos durante su internado.

Carolina Cors, madre de Catalina, compartió un conmovedor relato en redes sociales y contó que su hija se suicidó luego de denunciar, en reiteradas ocasiones ante la universidad, haber recibido malos tratos en sus prácticas profesionales de parte de sus tutoras.

"Planteé todas las irregularidades en que se incurrió, documentado con mail y mensajes de WhatsApp, les mostré que mi hija ya no quería vivir, que perdió la esperanza y el propósito vital. Solo me dieron promesas de que se investigaría", fue parte de lo relatado por Cors, quien también acusó que no hubo "ninguna investigación ni sanción".

Catalina Cayazaya

Producto de la denuncia, la Superintendencia de Educación Superior, pese a no haber recibido ningún reclamo formal sobre el caso, ofició a la Universidad de Los Andes para que entrega "toda la información que disponga en relación con esta lamentable situación, las acciones que desarrollará para clarificar lo ocurrido y la manera en que está enfrentando otras denuncias similares, en caso de existir".

"Iniciamos una exhaustiva investigación"

Mediante una declaración pública emitida por la Universidad de Los Andes, anunciaron una investigación por la muerte de Catalina Cayazaya.

"Con profunda tristeza nos dirigimos a la comunidad universitaria para expresar nuestro dolor por el fallecimiento de Catalina Cayazaya y el gran sufrimiento por el que están atravesando su familia, amigos, compañeros y cercanos", señalaron.

La casa de estudios aseguró que "iniciamos una exhaustiva investigación para determinar las eventuales responsabilidades. Al mismo tiempo, revisaremos el sistema de prácticas y vínculos con los campos clínicos que buscan garantizar un ambiente seguro para nuestros estudiantes".

Desde la institución también indicaron que "reafirmamos nuestro total rechazo a cualquier tipo de maltrato y el compromiso de asegurar un ambiente de aprendizaje respetuoso y amable donde se facilite la escucha, el diálogo y la acogida".

Finalmente, la Universidad de Los Andes puso a disposición su servicio de apoyo psicológico para quienes lo necesiten.