"Excelencia valórica": Presidente del PC defiende a Daniel Jadue ante eventual formalización por farmacias populares

03 abr. 2024 - 20:45 hrs.

¿Qué pasó?

Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista (PC), se refirió a la formalización de Daniel Jadue, compañero de militancia y alcalde de Recoleta, por cohecho, fraude al Fisco, administración desleal y estafa, que deberá enfrentar el próximo 29 de marzo.

El jefe comunal deberá llegar al 3° Juzgado de Garantía de Santiago junto a otras siete personas, en el marco de la indagatoria por eventuales delitos asociados a la compra y venta de insumos para enfrentar el Covid-19 por la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

"La convicción nuestra es que es inocente"

Este miércoles, el timonel del PC defendió a Jadue y sostuvo que "por una excelencia valórica, los comunistas no nos hacemos militantes ni ocupamos cargos para usar y abusar de ellos en beneficio propio".

Foto referencial / ATON

"Aquí no hay comunistas que vayan a ser encausados por temas de robos, de apropiación de dinero. Esto no es Vitacura, esto no es Maipú", sumó, afirmando que en el PC hay "una posición muy consistente, muy coherente, de absoluta valoración de lo que él ha hecho".

A propósito de la formalización, Carmona aseveró que "no vamos a llegar a una conclusión por adelantado, pero sí sabemos que está en política, sabemos cuál es el efecto que tiene que en esta hora, en este minuto, en este día, que se esté dando este procedimiento".

"No hemos puesto en nuestra tabla que suspenda militancia"

"No ha habido alcalde más sujeto a control por parte de la Contraloría que el de Recoleta", agregó, y señaló que "no hemos puesto en nuestra tabla que suspenda nuestra militancia. Es más, si él lo pidiera, seguramente discutiríamos si se la aceptamos o no".

El presidente de la tienda zanjó que "a la fecha, lo que nosotros tenemos que hacer es regirnos por la presunción de inocencia".

"Es la otra parte la que tiene que demostrarnos cuáles son los cargos y cuál es la responsabilidad que tiene penalmente desde el punto de vista de una investigación judicial. La convicción nuestra es que es inocente", acotó.

