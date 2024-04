Abogado de Jadue arremete contra Fiscalía: "Pedir su prisión preventiva buscaría truncar la voluntad popular"

03 abr. 2024 - 11:28 hrs.

¿Qué pasó?

El abogado de Daniel Jadue, Ramón Sepúlveda, se refirió a la solicitud por parte de la Fiscalía de formalizar al alcalde de Recoleta por los delitos de cohecho, fraude al Fisco, administración desleal y estafa.

En entrevista con La Tercera, el letrado manifestó que el Ministerio Público hoy no tendría antecedentes suficientes para acreditar la vinculación del jefe comunal con los delitos en cuestión.

Por lo mismo, reprocha la idea de que se haga "cualquier petición de medidas cautelares intensas". A juicio de ellos, pedir su prisión preventiva "buscaría derechamente truncar la voluntad popular en las elecciones".

Aton

"La Fiscalía se ha extendido por la inexistencia de elementos claros"

Consultada la defensa respecto a cómo enfrentará la imputación del alcalde, indicó que "esta ha sido una investigación bastante larga. Es una investigación que lleva más de 2 años, y consideramos que la Fiscalía se ha extendido por la inexistencia de elementos claros para la configuración de los delitos".

"Si la configuración de las figuras penales hubiera sido clara desde el inicio, esta formalización hubiese sido mucho antes porque, por ejemplo, en el caso del cohecho, la Fiscalía no tiene mucho más de que lo que tenía al inicio", agregó el abogado.

"Sobre el delito de fraude al Fisco, que dice relación con hechos puntuales al medicamento Interferón y el convenio con la Universidad de Concepción, las cuestiones que la Fiscalía tiene son de hace más de un año”, dijo Sepúlveda.

"Se pudo presentar mucho antes o después de la elección"

En esa línea, explicó que "si uno analiza todo esto, se advierte que se formaliza a días de la inscripción de las candidaturas primarias y a meses de la inscripción a la elección de alcaldes. Por eso, creemos que hay un error en el tiempo en el que se presenta esta formalización".

"Se pudo presentar mucho antes o después de la elección. Esto genera un problema político, un problema contra la democracia, porque efectivamente se trata de una causa que va a afectar indudablemente las elecciones y también todas las negociaciones que se están dando en el marco de la misma”, aseguró.

Respecto a un supuesto interés político por parte del fiscal, el abogado de Jadue insiste en que "yo no digo que Xavier Armendáriz tenga un interés político. Lo que yo digo es que el ente persecutor formaliza la investigación en un momento inadecuado".

"Eso podría ser un error, una intención. Pero con la investigación que se ha dado a propósito del caso Audios, podemos ver que las redes y las tramas de la política intervienen no solo en lo que son los tribunales, sino que también en la Fiscalía", añadió el profesional.

"No hay ningún acto positivo donde el alcalde tuviera conocimiento"

De acuerdo a informes de Carabineros, Jadue habría pedido donaciones en favor del Partido Comunista. Al respecto, la defensa del alcalde señala que "el dolo no anda caminando en la calle, el dolo se tiene que inferir de actos positivos que permitan concluir que una persona efectivamente sabía lo que estaba haciendo”.

"Acá no hay ningún acto positivo donde el alcalde tuviera conocimiento, o se pudiera inferir que tenía conocimiento, de supuestas donaciones al partido”, agregó.

Consultado si descarta que su cliente haya tenido responsabilidad en los delitos por los que se le formalizará, Sepúlveda insistió en que "hay muchos casos donde se formaliza a varias personas y un grupo de ellos sale absuelto y el otro sale condenado".

"Nosotros creemos que la Fiscalía formaliza a Daniel Jadue, porque hay elementos que podrían permitir creer que tuvo alguna vinculación, como por ejemplo declaraciones. Pero si uno va al contenido concreto de la carpeta investigativa, creemos que no hay ningún antecedente directo que lo vincule a los delitos", aclaró.

Consultado si el alcalde Jadue ha pensado en renunciar antes de ser formalizado, Sepúlveda indicó que “él ha pensado en dar dos pasos adelante, defenderse y ser absuelto. Los pasos al costado cuando tú no has cometido ningún ilícito, no son parte de ideas que se consideren. Se quiere que él salga de su cargo, pero por esta investigación, confiamos en que eso no va a ocurrir".

